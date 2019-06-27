南非经济学家期待中美经贸摩擦尽早得到解决

在日本大阪举行的二十国集团（G20）领导人第十四次峰会即将召开之际，南非经济学家表示，希望看到中美经贸摩擦尽早得到解决。
南非知名投资公司埃菲西恩特集团首席经济学家戴维·鲁特日前接受新华社记者采访时表示，贸易紧张局势将是本次G20峰会的热点之一，中美经贸摩擦问题应该得到解决，否则会对世界经济造成严重伤害。
南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌与鲁特持相同态度。他说，中美经贸摩擦将是与会者最关心的问题之一，期待两国能早日找到解决摩擦的方法。
南非是G20中唯一一个非洲代表，专家希望南非政府能借此机会帮助本国以及其他非洲国家吸引更多关注。罗索乌说，南非在G20中地位关键，政府必须积极行动起来，向与会各方展示南非以及非洲的投资机会。
谈到当前世界经济面临的挑战，鲁特说，希望与会领导人能够利用此次会议积极探讨各国央行如何应对当前世界经济最新发展状况以及包括利率、量化宽松政策在内的货币政策。（记者荆晶）
新华社约翰内斯堡6月26日电
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