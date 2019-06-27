原标题：综述：专家学者期待中国在G20大阪峰会上贡献中国智慧

二十国集团（G20）领导人第十四次峰会将于本月28日至29日在日本大阪举行，各方将就完善全球治理等寻求共识。各国专家学者在此间接受记者采访时纷纷表示，期待中国在本届G20峰会上发挥重要作用，在维护多边主义、完善全球治理等方面贡献中国智慧。

在单边主义和保护主义不断抬头、世界贸易紧张局势加剧、全球经济下行风险增加的背景下，中国在维护多边体制和推动全球经济发展方面的作用更加受到各方关注。

中欧论坛发起人高大伟在接受新华社记者采访时说，中国在维护多边主义中作出的贡献是独一无二的，中国的改革开放推动了多边主义的发展，同时也让中国获益。中国在G20体制中扮演的角色也是独一无二的。他同时指出，中国的复兴不威胁任何国家和地区，中国的复兴不仅会给近14亿中国人、更会给全球带来新的发展机遇。

日本筑波大学名誉教授、国际亚洲共同体学会会长进藤荣一认为，中国在推动国际贸易自由化、建设开放型世界经济中发挥了巨大作用。面对世界新动向，期待中国为完善全球治理贡献中国智慧。日本应和中国一道为新的全球治理、世界经济社会发展贡献智慧，这也应是G20要聚焦的议题。

英国学者、汉学家马丁·雅克指出，中国的脱贫经验对世界贡献巨大。中国从一个极端贫困的国家发展成为今天的世界第二大经济体，摸索出了极具特色的经济发展道路，且事实证明十分有效。

G20领导人峰会机制已走过11个年头，如何继续推动这一机制向前发展？对此，日本政策研究大学院大学副校长角南笃说，中国在二十国集团中的作用是巨大的。在2016年G20杭州峰会上，可持续发展目标在中国的推动下被纳入G20议程当中。在G20框架下，中国可以继续发挥重要作用。

环境与能源是本届峰会的八个议题之一，中国在环境治理方面的成绩同样受到国际社会的关注和肯定。日本前驻华大使宫本雄二在接受新华社记者采访时表示，中国在经济飞速发展中确实出现了一些环境问题，但中国政府已经意识到并带领中国人民通过各种各样的努力不断改善环境，而且成果显著，中国治理环境的经历也能成为全球的经验。他说：“我每次去中国，都能感觉到空气在变好，蓝天在变多。”(记者彭纯 沈红辉)

新华社日本大阪6月27日电

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