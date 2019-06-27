原标题：美农业部长称美农民是中美经贸摩擦受害者

美国农业部长桑尼·珀杜日前表示，美国农民是中美经贸摩擦的受害者。

珀杜在美国有线电视新闻网25日播出的采访节目中说，美国农民是中美经贸摩擦的受害者之一，他已告诉美国总统特朗普，“不能用爱国主义来买单”。

美国有线电视新闻网报道说，自美国政府上月宣布上调价值2000亿美元中国输美商品的关税税率后，中美经贸摩擦升级令美国农产品价格再度下跌，一些农民开始对美国政府的贸易政策感到不耐烦。

美国农会联合会的报告显示，由于大宗商品价格波动，美国农业收入受到显著影响，去年以来的贸易争端更令美国农业雪上加霜；许多农民难以偿还债务，美国中西部农场破产案例自去年以来大幅增加。

美国农业部发布的农作物进展报告也显示，受天气、洪灾和贸易争端影响，今年美国玉米、大豆的播种进度严重滞后。由于担心市场行情不好，一些美国农民甚至放弃了今年的种植计划。

美国农业部上月宣布计划向美国农民提供最高达160亿美元的援助，以补偿他们在贸易争端中遭受的损失。但美农业协会代表、国会议员和农民纷纷表示，政府支票不能替代失去的市场。他们敦促美国政府尽快结束与其他经济体的贸易争端，以达成长期稳定的解决方案。（记者高攀 邓仙来）

新华社华盛顿6月26日电

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