原标题：巴西学者：不利外部条件下中国经济仍保持定力与韧性

巴西瓦加斯基金会大学圣保罗工商管理学院教授利贾·毛拉·科斯塔26日接受新华社记者采访时说，在当前贸易保护主义抬头、世界经济下行风险加大的背景下，中国经济依然保持了定力与韧性。

科斯塔表示，目前大多数机构对2019年中国经济增长的预测都在6.0%至6.5%之间，从全球范围看仍属较高增速。特别是在当前中美经贸摩擦等不利条件下，中国经济能有这样的表现难能可贵。

科斯塔认为，中国经济保持定力与韧性的一个重要原因在于中国坚持对外开放、坚定维护多边贸易体系。她说，贸易保护主义会对全球经济造成损害，不利于各国经济长期发展。中国坚持对外开放、反对保护主义的立场应给其他国家带来启示。

此外，重视基础设施建设也是中国经济保持定力与韧性的原因之一。科斯塔说，中国加大基础设施建设投资力度，对促进中国经济发展大有裨益。同时，中国企业在非洲、拉美等发展中国家和地区与当地合作伙伴共同开发的基础设施项目，对推动当地经济乃至世界经济增长发挥了积极作用。

科斯塔还提到，中国的一些发展理念值得其他国家借鉴，比如大力推进可持续发展，在促进经济增长的同时，兼顾社会发展和生态环境保护等。（记者宫若涵）

新华社圣保罗6月26日电

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