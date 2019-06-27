原标题：今夏“达沃斯”辽宁元素多

2019夏季达沃斯年会将于7月1日开幕，这也是大连市第七次承办这一国际盛会。“这一届的‘辽宁元素’更多。”6月26日，大连市夏季达沃斯论坛筹委会有关负责人说。

开幕当晚，一场名为“大连之夜”的文化晚宴将上演。辽宁芭蕾舞团、大连爱乐民乐团等多家知名演艺团体将登台献艺，多位民间艺术大师和工匠将带来虎头鞋帽、大连贝雕等非物质文化遗产项目作品。

本届年会上，我省一批代表国际领先水平的工业科技产品模型也将亮相，包括全球最大吨位的大型浮式生产储油船“太阳神松寿”轮，大连船舶重工集团海洋工程有限公司建造的半潜式钻井平台等。

我省还积极参与有关议题和日程的设计，“中国将如何塑造金融业的未来”和“中国对外国企业采取的新政策”两项议题成为本届年会的正式议题，与会嘉宾将围绕大商所建立全球衍生品期货中心、大连市投资环境和服务外资企业发展案例展开研讨。这是世界经济论坛首次为辽宁开设分论坛。

为充分利用好年会这一扩大开放与加强经贸合作的平台，我省28家企业获准参加年会，这也是首次有非会员企业参会。年会期间，我省还将推荐25家本地国企、民企与由国务院国资委、论坛方分别邀请的企业举行大型合作交流会。涉及我省的大项目签约仪式也将是年会上一个亮点，截至目前，已有十多个签约项目落地。

论坛筹委会有关负责人表示：“通过夏季达沃斯年会这一平台，可以再一次让来自全球的嘉宾看到一个开放力度不断加大的辽宁。”

(责编：杨曦、付长超)