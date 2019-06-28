7.8万采购商参加第十六届中博会

本报广州6月27日电 （记者李刚）为期4天的第十六届中国国际中小企业博览会（简称中博会）27日下午在广州闭幕。本届中博会共有来自39个国家（地区）及国际组织近3000家企业参展参会，展览面积达16万平方米，规模创历届中博会之最；采购商7.8万人，共有24.5万人次进场参观、洽谈和采购，合同意向总金额322亿元。

本届中博会以“解难题、拓市场、聚人气”为宗旨，主题展期间举办了主题突出、内容丰富、形式多样的论坛活动，服务中小企业；展会期间，共举办45项论坛活动，包括主要论坛活动、跨境电商展配套活动、境内外对接活动、展团商务推介活动等。

本届中博会设立“专精特新”展区和创新服务展区，为中小企业高质量发展立标杆、解难题；针对性举办论坛推介及对接活动，为中小企业高质量发展给政策、引资源；开通网上中博会，为中小企业高质量发展展形象、树品牌；深化国际交流合作内涵，为中小企业高质量发展抓机遇、拓商机。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 02 版）

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