7.8万采购商参加第十六届中博会

本报广州6月27日电 （记者李刚）为期4天的第十六届中国国际中小企业博览会（简称中博会）27日下午在广州闭幕。本届中博会共有来自39个国家（地区）及国际组织近3000家企业参展参会，展览面积达16万平方米，规模创历届中博会之最；采购商7.8万人，共有24.5万人次进场参观、洽谈和采购，合同意向总金额322亿元。
本届中博会以“解难题、拓市场、聚人气”为宗旨，主题展期间举办了主题突出、内容丰富、形式多样的论坛活动，服务中小企业；展会期间，共举办45项论坛活动，包括主要论坛活动、跨境电商展配套活动、境内外对接活动、展团商务推介活动等。
本届中博会设立“专精特新”展区和创新服务展区，为中小企业高质量发展立标杆、解难题；针对性举办论坛推介及对接活动，为中小企业高质量发展给政策、引资源；开通网上中博会，为中小企业高质量发展展形象、树品牌；深化国际交流合作内涵，为中小企业高质量发展抓机遇、拓商机。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】