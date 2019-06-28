为实体经济撑起一片天

期货市场如何更好服务实体经济？如何加快推进期货市场对外开放？日前，上海期货交易所与上海市金融工作局、相关行业协会、金融机构、实体企业和会员单位联合主办第十六届上海衍生品市场论坛。

论坛以“服务实体二十载，改革开放创未来”为主题，来自国内外政府部门和市场各界代表齐聚黄浦江畔，交流思想、凝聚智慧、聚合力量。

助力上海国际金融中心建设

今年是决胜全面建成小康社会关键之年，期货市场如何主动对接国家战略需求、提升区域经济服务能力，在本届论坛备受瞩目。

“上海国际金融中心建设已进入决胜冲刺阶段。”上海市金融工作局局长郑杨在主题峰会上表示，上海正持续发力，力争在提升国际金融中心资源配置功能上取得新进展。

今年1月9日，上期所与上海航运交易所签署战略合作框架协议，共同推动航运指数期货开发。“上海应充分利用现有资源和市场条件，加快发展航运衍生品，提升金融对航运业的服务水平。”上海市金融工作局副局长李军指出，推出航运指数期货产品，有助于提升我国航运市场定价能力、丰富金融市场产品体系，又能够为航运企业提供风险管理工具，对加快上海国际金融中心建设和上海国际航运中心建设具有重要意义。

同样在今年1月，全球首个天然橡胶期权在上期所正式挂牌交易，橡胶产业风险管理工具得到进一步丰富。上期所“保险+期货”试点项目稳步扩大，助力国家精准扶贫战略“开花结果”。

“交易所将继续稳步扩大天然橡胶‘保险+期货’试点项目，并支持符合条件的大型天然橡胶加工企业开展场外期权产业扶贫试点。”上期所副总经理滕家伟说。

积极对接长三角区域实体经济需求，是上期所助力区域经济发展的又一抓手。“上期所已与上海市、浙江省有关单位签署战略合作协议，共建长三角期现一体化油气交易市场。”上期所理事长姜岩呼吁，要不断提升资源配置能力，发挥各方合力，为实体经济提供优质高效的金融服务。

服务实体经济作用进一步凸显

在本届论坛有色论坛上，上期所总经理席志勇算了一笔经济账：截至今年5月27日，上期所成交量、成交额分别是1999年全年的143倍和163倍，其中有色金属已形成系列，成交量、成交额分别是20年前的39倍和55倍。“有色金属期货市场服务实体经济二十载，是上期所跨越式发展的真实写照。”

中国有色金属工业协会副会长尚福山表示：“上期所目前拥有铜、铝、铅、锌、锡、镍、黄金、白银等有色期货品种，并推出期权和上期标准仓单交易平台，已成为中国商品期货市场最成熟的产品系列。”

5月27日，上期标准仓单交易平台于上市一周年之际继续扩容，在全面覆盖有色品种基础上，天然橡胶品种和定向挂牌功能正式上线。橡胶论坛圆桌论坛环节，上期所大宗商品服务部总监助理蒋晓全介绍，上期标准仓单交易平台做到了资金实时划转、仓单实时过户、支持实时出入金，通过创新交割模式，实现天天交割，满足企业生产、经营、销售的连续性需求。“服务实体企业和资源配置功能正逐步发挥出来。”

在“金融科技结合衍生工具服务实体经济研讨会”上，与会嘉宾热烈探讨是否可以通过金融科技，提升企业对衍生品工具的运用效果。上海中期董事长吕海鹏提出，“希望通过研讨会，为实体企业展示更多可利用的金融科技产品，为期货公司、技术厂商搭建服务实体经济的桥梁。”

“进入新时代，踏上新征程，要不忘服务实体经济和国家战略的初心，推动期货市场高质量发展，为期货市场未来发展提振信心。”中国证监会期货监管部巡视员鲁东升说。

加快期货品种国际化

姜岩在本届论坛上透露，下一步，上期所将在做大增量品种国际化的同时，积极推进现有期货品种的国际化。

2018年3月26日，“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的中国版原油期货在上海国际能源交易中心（下称“上期能源”）挂牌交易，这是中国境内首个接受境外投资者参与交易的期货品种。自上市以来，上海原油期货交易量稳居全球第三。这一举措，提升了上海国际金融中心配置全球资本的能力和影响力，同时也为我国期货市场国际化市场运作和监管积累了重要经验。

原油期货上市一年多来，各业务环节运作衔接顺畅，市场影响力逐步提升。境外投资者成交占比10%—15%，持仓占比15%—25%。

“该模式既符合中国市场监管制度要求，又借鉴了国际市场的通行惯例，可以为境内外投资者参与境内特定品种期货交易提供可供复制和推广的路径及方法。”姜岩对此给予高度评价。

据悉，上期所今年还将争取上市不锈钢期货，做好氧化铝期货、黄金期权等品种的上市准备。中国铝业集团有限公司副总经理卢东亮指出，上期所已经成为亚太区领先的具有全球影响力的商品期货、期权及其他衍生品交易所，特别是在支持有色金属、大宗商品市场健康发展方面，在帮助实体企业稳健运营、提升风险管控水平方面发挥着重要作用。

姜岩表示，“下一步，我们要着眼于推动更高水平对外开放，提升大宗商品定价国际影响力。同时，也要始终把防控金融风险放在首要位置，深入推进全面风险管理体系建设，更好地发挥期货市场功能作用。”

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 11 版）

(责编：冯粒、袁勃)