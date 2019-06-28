5月规上工业企业利润增速由负转正

本报北京6月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布的工业企业财务数据显示：5月全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.1%，增速由负转正。累计看，1—5月规模以上工业企业利润同比下降2.3%，降幅比1—4月收窄1.1个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，工业利润增速由负转正，主要得益于以下原因。

首先，销售增长明显加快。5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长5.0%，而4月份为下降0.7%。

其次，主要装备制造业、煤炭行业利润回暖。5月份，受新产品上市带动产销回升以及同期基数较低影响，电子行业利润同比下降6.6%，降幅比4月份大幅收窄24.4个百分点；受市场需求回暖影响，电气机械行业利润增长19.7%，增速比4月份加快18.0个百分点，通用设备、专用设备行业利润分别增长7.9%和17.3%，而4月份这两个行业的利润增速分别为下降14.1%和12.0%；受煤炭价格回升影响，煤炭开采行业利润增长20.3%，4月份为下降13.2%。上述5个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比4月份回升6个百分点。

特别值得一提的是，5月份，规模以上高技术制造业、战略性新兴产业利润同比分别增长6.2%、6.7%，增速由负转正，且增速分别比全部规上工业高5.1、5.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 11 版）

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