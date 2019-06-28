前5月累计新增减税降费8930亿元

本报北京6月27日电 （记者吴秋余）国家税务总局最新数据显示：1—5月，全国累计新增减税降费8930亿元，其中新增减税8168亿元，新增社保费降费762亿元，深化增值税改革、个税改革等一系列减税降费政策集中发力，有效促进经济高质量发展。

1—5月新增减税主要由三部分构成：一是2019年新出台减税政策新增减税3511亿元，包括深化增值税改革新增减税2218亿元，小微企业普惠性政策和个人所得税专项附加扣除政策新增减税917亿元；二是2018年实施2019年翘尾减税政策新增减税4604亿元；三是2018年到期后2019年延续实施减税政策新增减税53亿元。

税务总局相关负责人介绍，这一系列数据充分表明，在当前复杂外部环境下，减税降费对我国经济实现“六稳”发挥了重要作用。下一步，税务部门将持续打通减税降费落实的“最后一公里”，确保各项政策落地落细，助推我国经济实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 11 版）

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