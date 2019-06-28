江西樟树发展高效农业促增收

本报南昌6月27日电 （杨雷、向斌）初夏，江西省樟树市昌傅镇长兰村前枥村小组的小龙虾养殖基地里，一派忙碌景象：河面上，几个农民摇着小木船给小龙虾投食，岸边三五人忙着拉网捕虾……近年来，昌傅镇积极引导民间资本投身现代农业，加快农业产业结构调整，大力发展太空莲、茶树菇、小龙虾等高效产业，促进农业增效、农民增收，开辟农业高质量发展新路。

目前，昌傅镇共引入特色种养项目30余个，建设基地面积1.8万亩，2018年农民人均较上年增收1240元。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 11 版）

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