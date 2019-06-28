6月28日至29日，二十国集团（G20）领导人第十四次峰会在日本大阪举行。国家主席习近平将出席此次峰会，深入阐述对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方，把握好世界经济的大方向。这是习近平主席连续第七次出席或主持G20峰会，充分体现中国对G20合作和全球经济治理的高度重视。当前形势下，国际社会对习近平主席出席峰会充满期待。

顺应时代潮流

支持多边主义

当前，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。国际社会期待G20大阪峰会能够继续展现凝聚力和行动力，为世界经济发展提供新指引、开拓新思路。

日本日中科学技术文化中心会长村田吉隆认为，世界经济依存于遍布全球的供应链，各国相互依存、休戚与共，保护主义、技术和信息垄断只会阻碍世界经济发展，G20应明确发出反对保护主义的声音。

阿根廷特雷斯德费布雷罗国立大学研究员贡萨洛·托尔迪尼表示，中国坚持多边主义，通过对话协商解决分歧和争端，寻求而不是破坏共识，化解而不是制造矛盾，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，这是负责任大国的担当。

美国战略与国际问题研究中心高级副主席马修·古德曼认为，当今世界，国与国之间的合作大于竞争。“美中两国拥有诸多共同利益。我们需要认清彼此需求，解决当前存在的问题，共同完善全球经济治理。”

“作为此次G20峰会东道国，我希望日本能够顺应时代潮流，与各国共同发出支持多边主义、反对单边主义和贸易保护主义的声音，让世界市场恢复信心，重振全球经济。”日本庆应大学经济学部教授大西广表示。

“在倡导多边主义，为经济合作搭建平台方面，中国发挥了重要作用。世界经济的良性发展离不开中国。”巴西里约热内卢天主教大学教授保罗·罗贝尔表示，G20成员应当同中国一道为新的全球治理、世界经济社会发展贡献智慧，这也是G20应当聚焦的议题，“在经济全球化的今天，我们必须支持多边主义。”

“我非常赞同习近平主席关于构建开放型世界经济的主张。只有开放才能发展，多边主义和贸易投资自由化便利化是不可逆转的世界潮流。”俄罗斯24小时新闻频道记者斯坦尼斯拉夫·纳坦宗认为，当前国际形势错综复杂，个别国家奉行单边主义，严重影响全球经济发展，而中国保持开放、推动多边主义不断为促进世界经济增长提供新动能。

完善全球治理

谋求共同发展

中方愿与各方一道，坚持伙伴精神，加强政策协调，共同应对全球挑战，谋求共同发展，打造人类命运共同体。

联合国开发计划署前副国别主任芮婉洁表示，中国是拉动世界贸易重要角色。改革开放40多年来，中国自身取得巨大发展成就的同时，积极与各国开展合作，世界也从中国发展中获益，“期待中国在二十国集团中继续发挥重要作用，让二十国集团议程更多涉及并促进广大发展中国家发展”。

“鉴于目前多边贸易体系正面临危机，G20成员应带头对世界贸易组织进行必要改革，加强全球金融安全，增加应对系统性风险的韧性。”意大利国际事务研究所执行副主席埃托雷·格列柯表示。

“中国一直致力于技术创新、模式创新，创造出众多新经济、新业态、新增长点，以实现新旧动能转换，这为其他国家实现可持续发展目标树立了榜样。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇认为，当前世界经济动能不足，要想推动世界经济走上强劲增长之路，必须依靠创新力量。习近平主席在G20杭州峰会上大力倡导创新增长方式，为重振世界经济提供了新的思路。中国以互联网经济为代表的新经济形态迅速崛起，以自身成功实践吸引着世界目光。

墨西哥大都会自治大学机构研究系国际问题研究员罗尔丹认为，以中国为代表的新兴经济体已成为新时代的主角，尤其在科技创新领域走在世界前列。罗尔丹期待G20大阪峰会可以为众多发展中国家和新兴经济体提供交流合作的平台，为5G、人工智能等影响全人类的科技创新创造更加可持续、稳定的国际环境。

土耳其土中商业发展与友好协会主席阿德南表示，习近平主席在G20安塔利亚峰会上指出“孤举者难起，众行者易趋”，强调各方应该特别注意加强彼此政策的沟通和协调，防止负面外溢效应。“在世界经济中举足轻重的大国，则更需要在制定宏观经济政策时充分考虑对他国的影响，提高透明度。这样的主张鼓舞人心，体现出中国作为一个负责任大国的担当。我们期待更多中国智慧、中国主张。”

（本报大阪、里约热内卢、布鲁塞尔、墨西哥城、安卡拉6月27日电 记者王芳、赵益普、岳林炜、马菲、刘军国、徐伟、王海林、朱东君、任彦、刘旭霞、王传宝）

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

(责编：杨曦、付长超)