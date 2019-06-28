记者手记：坚持伙伴精神 应对共同挑战

仲夏之际，大阪城细雨繁花。习近平主席6月27日中午抵达大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。这是习近平主席连续第七次出席或主持G20峰会，充分体现了中方对G20合作和全球经济治理的高度重视。
二十国集团成立于20年前，最初是财长和央行行长会议。2008年国际金融危机爆发后，为应对这场席卷全球的危机，二十国集团领导人峰会机制应运而生。2009年9月的匹兹堡峰会确立G20为国际经济合作主要论坛的地位，标志着全球经济治理改革走出重要的一步。
10年来，世界各主要经济体加强协调合作，为维护世界经济的稳定与发展发挥了重要作用。随着形势的变化，各方关注的重点也从短期稳定经济、促进复苏，转向中长期的可持续包容增长。
当前，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和多边贸易体制，成为全球经济稳定的重大风险。世界经济面临新的历史选择。明者因时而变，知者随事而制。中国已成为二十国集团的重要参与者和引领者，从圣彼得堡、布里斯班、安塔利亚、杭州、汉堡到布宜诺斯艾利斯，习近平主席每次出席或主持G20峰会，都会结合世界经济形势发展，为推动世界经济增长、加强国际经济合作、完善全球经济治理提出中国方案，注入中国智慧，充分展现了中国作为负责任大国的合作精神和开放胸怀，赢得国际社会的尊重和赞誉。
联合国秘书长古特雷斯此前在接受本报专访时强调，中国是多边主义的最重要支柱，积极参与全球发展合作，正和国际社会一道探寻解决全球性挑战的全球治理机制。“习近平主席关于构建人类命运共同体的理念，是对国际社会的重要贡献。”
共同维护和发展开放型世界经济；推动创新发展，实现联动增长；创新增长路径，共享发展成果；构建创新、活力、联动、包容的世界经济；坚持开放包容，推动联动增长；登高望远，牢牢把握世界经济正确方向……“孤举者难起，众行者易趋”，面临百年未有之大变局，中方主张坚持伙伴精神，加强政策协调，处理彼此分歧，应对共同挑战。
G20大阪峰会期间，习近平主席将出席峰会四个阶段全体会议，参加关于世界经济和贸易、数字经济、包容和可持续发展、基础设施、气候、能源、环境等议题的讨论，阐述中方对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方，把握好世界经济的大方向。
英国伦敦国王学院教授克里·布朗说，他非常期待在G20大阪峰会上聆听习近平主席发出中国声音，这是国际社会的共同关注。阿根廷中国商会中国投资总监吉列尔莫·克鲁兹说，中国在构建开放型世界经济、促进全球包容性发展等方面发挥着不可替代的重要作用，中国坚定不移推进改革开放，为世界发展提供机遇，“中国是世界经济增长的信心”。
《 人民日报 》（ 2019年06月28日 05 版）
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