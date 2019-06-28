加征关税无用，中国有能力奉陪到底

举世关注中美元首共同出席二十国集团领导人大阪峰会期间的双边安排，但美国一些人释放的信息令人失望——用威胁口气议论能否同中方达成经贸协议，声称达不到目的就对中国商品加征“非常大量的”关税。美方又一次在关键时刻拿出极限施压手段，破坏平等对话气氛。

中美经贸摩擦一年多的风风雨雨、波波折折，竟然还不足以让美国一些人认识到，威胁是徒劳的，高压没有意义。解决中美经贸问题的任何一次机遇之窗，都不是以霸凌行径所能够获得的。中方始终主张通过对话协商解决中美经贸问题，坚定捍卫自身的核心利益。美国政府单方面挑起对华经贸摩擦、一再加征关税，这种做法根本解决不了问题，过去不行，现在不行，将来也同样不行。

美国一些人选择损人害己行径，美国民众也不答应。美国贸易代表办公室就拟对华约3000亿美元商品加征关税举行的听证会刚刚结束，那么多美国企业家和消费者在听证会上发出的反对声音，难道都是对空气说话？那么多美国大企业给美国政府写信要求不再加征关税，难道美国一些人竟视而不见？奉劝美国一些人，认真想一想来自美国社会各界和广大民众的同声反对和强烈谴责，认真听一听二十国集团平台上来自国际社会共同抵制保护主义和霸凌行径的主流声音。

美国一些人不仅对中国施压，而且连带威胁美国企业。他们逼美国企业额外上缴更多关税，逼美国企业撤离中国，完全不考虑他们为此付出多少代价。如今，看到美国一些企业有意将部分业务迁往东南亚国家，他们又开始锁定新的欺负目标，声称东南亚国家也在占美国便宜。国际社会越来越清楚地看到，高高站在全球产业链最顶端、占尽全球市场利益的美国，如今已经被美国经贸政策包装出贪得无厌的模样，毫无底线，更无担当。美国一些人没有见识、没有理智更不讲道义，执意跟世界约架、打架，却不明白美国也是世界的一部分，荒谬至极。

世界各国都对美国这些人感到头疼，但谁会真正惧怕他们？中国肯定不会。中国人民从来都是有骨气、有勇气、有能力、有恒心的，越是面对外来压力，越能彰显强大凝聚力，越能迸发无穷无尽的战斗精神。历史见证过中华民族一次又一次凤凰涅槃、浴火重生，历史也必将不断书写中国以非凡智慧和刚强意志化危为机的精彩篇章。

天行健，君子以自强不息。英国学者马丁·雅克日前在大阪举行的共建开放型世界经济国际论坛上预言“中国将成为一个与众不同的新型大国”，称赞“中国的耐心是其最显著的优势之一”“与美方相比，中方的眼光更长远”……这些评价道出了国际舆论的普遍看法。美国一些人破坏国际合作环境之举，更加反衬中国站在道义制高点上的国际形象和国际影响。即便中美经贸摩擦走势存在不确定性，但无论面对多大挑战，中国都能够从容淡定、踏实稳健做好自己的事情，有足够能力奉陪到底。这是国际社会所共同期待和相信的，毫无悬念！

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 02 版）

(责编：杨曦、付长超)