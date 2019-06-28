首届中非经贸博览会开幕

本报长沙6月27日电 首届中非经贸博览会开幕式暨中非经贸合作论坛27日在湖南长沙举行。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席开幕式，宣读习近平主席贺信并致辞。

胡春华表示，习近平主席的贺信，对办好首届中非经贸博览会提出了殷切希望，必将对进一步深化中非经贸合作发挥重要的引领和促进作用。自2000年中非合作论坛成立以来，中国和非洲各国始终坚持互利共赢、共同发展，贸易合作迈上新台阶，投资合作日益紧密，重大工程稳步推进，援助效应不断显现，取得丰硕成果。

胡春华强调，中国愿与非洲各国一道，用好共建“一带一路”带来的重大机遇，把“一带一路”建设同落实非洲联盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略相对接，落实好中非合作论坛北京峰会成果，继续重点实施“八大行动”，深化贸易投资合作，加强基础设施互联互通，共同办好中非经贸博览会，实现中非更高水平的互利合作。

出席开幕式前，胡春华参观了中非经贸博览会的部分展馆。

26日晚，胡春华分别会见了来华出席博览会的乌干达总统穆塞韦尼、佛得角副总理科雷亚和索马里副总理古莱德，就加强共建“一带一路”合作、落实中非合作“八大行动”等交换了意见。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 04 版）

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