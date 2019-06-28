近日，林莹（右二）上门收购贫困户采摘的茶叶。

林莹在制作手工茶。

湖南省洞口县古楼乡古楼村村民林莹大学毕业后选择回乡创业，成立了龙凤茶叶种植专业合作社。她依托新技术发展传统制茶业，向村民传授科技种茶、制茶技术，并通过电子商务将村民手中的茶叶销往外地，带动当地34户贫困户发展茶业生产，脱贫致富。

滕治中摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 07 版）

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