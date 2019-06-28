进不进城，农民自己说了算

构建城乡要素自由流动的体制机制，不管是进城，还是留在农村，让人人都能拥有享受均等公共服务、获得平等发展的机会

进城落户，一直是多少农民的期盼，现在竟有人不动心？

笔者在西部一个山区县就听到这样的事。当地出台政策，农民进城买房给补贴，落户零门槛。任凭干部说出好处一大堆，不少农民就是不愿“农转非”。

是城里户口吸引力不大了吗？还得听听农民怎么说。

有人说，过去有个城里户口，工作有了“铁饭碗”，孩子上学、老人看病都不发愁。现在政策放开了，上学不再受户籍限制，村里也有了新农合、新农保，看病养老一样有保障。最重要的是，实施乡村振兴，村里一天一个样，发展机会不比县城少，农村户口会更“吃香”。

有人说，城里生活开销大、负担重。进了城，菜米油盐样样花钱，不像在农村，种几亩地，一年吃喝基本不愁。他们担心，进城落户后，放弃村里的土地，就没有了退路，万一生活不适应，想回都回不来。

也有人说，相比县城，更愿意到大城市落户。农民工进城打拼，开了眼界、长了本事，也适应了城市生活，他们觉得，不论是教育、医疗等公共服务，还是就业创业，大城市肯定条件更好、机会更多。

可见，如今农民的诉求越来越多元化了。他们关心的不只是户口本上“城市”或“农业”字样，更关心其背后关系的各项福利、各种权益。如果不顾实际，用行政命令替代农民意愿，一味追求高城镇化率，就容易出现农民“被上楼”“被城镇化”现象。试想，即便硬让农民进城落了户，就业机会不足，公共服务跟不上，生活不如意，面临“回不了村、融不进城”的尴尬，这样的城镇化又有啥意义？

国家发展改革委日前发布了《2019年新型城镇化建设重点任务》，全面取消或放开放宽部分大城市落户限制。这对亿万农业转移人口来说是个利好消息。把好政策用好，就要多听听农民心声，多在户籍“含金量”上下功夫。一个地方的城镇化速度不是越快越好，而是应该与当地经济发展水平相匹配，有稳当的饭碗，有好的环境，有基本公共服务保障，才能让进城农民真正在城里“扎根”。这样的城镇化，才是以人为本的城镇化、可持续的城镇化。

城市和乡村是一个命运共同体，一些农民不愿“农转非”，大可不必纠结。即便今后城镇化率提高到70%以上，也还有好几亿人生活在农村。推进城镇化，不能冷落农村，而实施乡村振兴，也不是要把乡村发展和城市发展对立起来。重塑新型城乡关系，推动城乡融合发展，为的是让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽幸福家园。

农民进不进城，去哪个城市，应该让农民自主选择。地方有关部门要做的是，破除妨碍城乡要素自由流动的体制机制壁垒，让人人拥有享受均等公共服务、获得平等发展的机会。不管是进城，还是留在农村，农民都能过上更幸福、更有奔头的好日子，亿万农民心里咋还能不舒坦！

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 18 版）

(责编：杨曦、付长超)