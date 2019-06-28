综合医改试点 解决百姓痛点

医改是一道世界性难题。着力解决看病难、看病贵，是深化医改的主攻方向。

自2009年深化医改启动以来，在党中央、国务院坚强领导下，各地各部门协力同心，攻坚克难，取得重大阶段性成效。2015年国务院医改领导小组决定开展省级医改综合试点，鼓励地方先行先试，探索路子，加快形成可复制、可推广的改革模式，目前共有综合医改试点省份11个。各试点省份以大卫生、大健康理念为统领，坚持预防为主，着力解决看病难、看病贵问题，在重点领域和关键环节集中发力，精准施策，形成了一批可圈可点的经验做法。

优质资源下沉

基层看病不难

刘阿姨是一名退休职工，居住在宁夏回族自治区石嘴山市大武口区长城街道。近日，她突然胸闷气短、大汗淋漓，来到附近的社区卫生服务中心就诊。医生立刻为她做了心电图，并借助宁夏第五人民医院远程心电诊断平台，由医院心血管疾病专家对心电图进行诊断，仅用两分钟就完成了诊断，确诊为心肌缺血。

宁夏自2018年7月成为“互联网+医疗健康”示范区以来，加快构建全民健康信息、互联网医疗、互联网诊断、互联网医药平台、互联网运营监督五大平台，全区各级基层医疗卫生机构通过远程诊疗网络平台，20分钟内就可完成各类医学影像的上传、诊断和收发报告，实现了优质医疗资源与基层患者“零距离”。

为了破解看病难，各试点省份积极推进医疗卫生供给侧结构性改革，优化医疗卫生资源配置，构建合理有序的分级诊疗格局。同时，推出一系列便民惠民措施，二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检测结果查询、移动支付等线上服务，群众获得感进一步提升。

安徽省以紧密型医联体建设、家庭医生签约和远程医疗服务为抓手，推动实现优质医疗资源下沉，有效提升基层服务能力和效率。今年，安徽省在37个县推进紧密型县域医共体建设，计划到2020年全面实现县域医共体转型升级。安徽省贯通群众看病就医6个关键环节，打通了长期存在的“梗阻”。实现专家资源上下贯通，居民在乡镇可以享受到县级医疗专家服务；实现医疗技术上下贯通，常见病多发病诊疗，一、二级手术和中医药服务等在基层解决；实现药品保障上下贯通，牵头医院建立医共体中心药房，保障乡镇卫生院药品有效供应；实现补偿政策上下贯通，实行分级诊疗的医保补偿政策，适宜病种在乡镇卫生院补偿标准更高；实现双向转诊上下贯通，上级医院对双向转诊患者有专人跟踪负责，服务更加连续；实现公卫服务上下贯通，医共体融合疾控和妇幼保健等公共卫生资源，提升基层公共卫生服务质量。

浙江省紧紧扭住城市医院“看病烦”和基层医院“看病弱”等关键小事，深化医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革。2018年，推出看病少排队、付费更便捷等10项举措，实现预约挂号“全省通”、付费结算“全院通”、院内服务“自助通”。2019年，推进云胶片、医后付、刷脸就医等新应用，50个县实现“出生证件一站办完”。同时，70个县（市、区）全面推开医联体建设，建成161家医共体，县乡医疗卫生机构融为一体。

降低药价惠民

看病负担大减

6年前，浙江省杭州市居民张强查出慢性淋巴细胞白血病。过去，很多病友反映用进口药伊布替尼效果好，但一个疗程4万多元的费用，对他来说无疑是“天价”。因此，他一直没舍得用这种药。2018年底，浙江省将国家谈判降价药伊布替尼纳入医保，一个疗程的费用降到1.7万元，他个人只需支付3000多元，家庭经济负担一下子就减轻了。

在解决看病贵方面，各试点省份以药品改革为突破口，深化“三医”联动，进一步降低虚高药价。积极落实国家基本药物制度、集中招标采购等改革举措，实施药品购销“两票制”，规范药品流通秩序，挤掉虚高价格水分。同时，统一城乡居民医保制度，推行支付方式改革，提高保障水平。

2018年6月，国家医保局等部门启动了医保目录外抗癌药医保准入专项谈判工作。经过与企业的谈判，有17种药品谈判成功，与平均零售价相比，谈判药品的支付标准平均降幅达56.7%。其中，包括15种进口药和2种国产药，治疗领域涉及非小细胞肺癌、肾癌等多个癌种。随后，全国各地先后将17种抗癌药纳入医保目录，大大降低了患者负担。

2018年底，我国在11个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点工作，25个中选药品价格平均降幅52%。上海市对未实施医保带量采购的品种探索实行药品集团采购，首批5家三级医院和6个区组成公立医疗机构采购联盟，通过发挥“团购”优势、提高采购集中度、优化供应链等措施，降低药品价格和采购成本，采购的42种药品平均降价60%。

按照“腾空间、调结构、保衔接”的改革路径，各试点省份在2017年全面取消药品加成同步调整医疗服务价格的基础上，进一步完善公立医院补偿新机制。福建省三明市先后6次调整4318项医疗服务价格，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比重提高到42%，医院收入结构得到优化。设立门诊和住院药事服务费，门诊西药、中药每服务人次分别为10元、30元，住院每人次为30元，调动药师积极性，促进合理用药。全面实施住院费用按疾病诊断相关分组付费改革，病组数达到796组，实行收付费“一口价”，明确各病组收费标准和医保、患者付费比例，除9类高值医用耗材和特需医疗服务外，不再向患者收取其他医药费用。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 14 版）

(责编：杨曦、付长超)