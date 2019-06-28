【现象】数字化管理师、人工智能工程技术人员等新职业的出现，为求职者带来更多新机遇、新选择。据预测，未来5年，物联网安装调试员需求量近500万人，数字化管理师将遍布全部一级行业和96个二级行业。在此背景下，针对新职业的教育培训，正在成为一个重要风口。业内人士预计，新职业教育行业将拥有400亿元市场规模，并将以每年18%—20%的速度增长，2025年该行业市场规模有望达到千亿元。

【点评】求职电商销售的岗位，却没学过相应的技能。无人机驾驶员虚位以待，相关人才却存在缺口。新职业的兴起，使当前的就业市场出现了冷热不均的情况：一方面是传统行业面临总量压力，另一方面是新职业面临不小缺口。比如，自今年4月数字化管理师这一新职业被纳入国家职业大典后，短短几个月内从业人员增长超30万人，目前已达100万人，且仍在快速增长中。

对求职者来说，提升职业新技能、增加就业选择面，成为当务之急，也带动新职业教育站到了时代风口。不同于传统职业教育，新职业教育不以考证等为目的，而聚焦于能力提升，瞄准的是初入职场、面临“用非所学”困境的年轻人。他们往往拥有很强的意愿，想要突破自身知识瓶颈，寻找新的职业蓝海。产生这一需求的背景，是大量毕业生的跨专业就业，以及大量新技术、新科技在传统行业的广泛应用。同时，越来越多的年轻人更加注重职业规划，偏爱有技术含量的工作，也带来了很多培训需求。

如果说传统的职业教育，是在城市化的浪潮中兴起的，培养的是诸如驾驶员、厨师等职业，那么这一轮的新职业教育，是在移动互联时代产生的，伴随着5G、人工智能等新技术加速发展，关注的是如何满足在职人群的终身学习需求。正因如此，一些教育投资机构也瞄准了这一领域。与此同时也要看到，作为刚刚兴起的新生事物，新职业教育目前在教学质量、评测体系、教学实践等方面还处于起步状态，需要在实践中予以完善，也需要相关部门予以推动、引导和规范。

知识与技能，已经成为就业市场上的“硬通货”。事实上，此前一轮的“知识付费”风潮已经证明，提供知识、增长技能，已经打开了非常巨大的市场空间。有人说，知识付费解决的是从“不知道”到“知道”的问题，而新职业教育解决的是从“做不到”到“能做到”的问题。但无论是知识付费还是新职业教育，都需要不断更新迭代，以优质的内容建立口碑。

在新知识、新科技、新技能浪潮下，当前的职业结构正在发生着深刻调整。不论是今年国家公布的13个新职业，还是去年被撤销的416个本科专业，某种程度上都体现了这一趋势。人才是创新的基础，技能是发展的底气。加快发展现代职业教育，既有利于缓解当前就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)