开放的大连，喜迎达沃斯

微风阵阵，海水澄碧。美丽的大连正翘首以待第13届新领军者年会（2019大连夏季达沃斯年会）的召开。

自2007年起，大连与达沃斯的缘分已持续了12年。为了将达沃斯给大连带来的机遇更好地传达给老百姓，让“高大上”的论坛变得平易近人，大连市不久前组织了“市民最近达沃斯”活动，8名市民代表获得了走进达沃斯会场的机会。

记者日前采访了市民代表赵明月。她是大连艺梵艺术体操俱乐部的创始人，也是土生土长的大连本地人。她告诉记者：“我是一名艺术体操教练员，很荣幸能够成为大连的市民代表，我要以大众化的方式把达沃斯会场内部的盛况传播给更多的青年人！”

市民代表张敬轩在大连生活了20年，他创建的世界音乐文化博物馆为大连演奏了悦耳动听的音乐，为大连市民提供了提高艺术素养的场地。“我很感恩大连这座城市，希望以市民代表的身份，将大连的精神风貌展现给来参加论坛的世界友人，也希望将达沃斯的内核传递给更多普通老百姓。”

先进的智能制造技术、不断扩大的对外开放以及不断提升的城市品质都将作为大连新的名片，“递”给此次来参加夏季达沃斯年会的世界友人。

在大连北良港，一艘500吨的货轮停靠在2号泊位。满满的一船巴西大豆，像坐滑梯一样从船上顺着传输皮带进入筒仓，之后再装车运去工厂加工。“现在北良港采用现代化的作业方式，这么大一艘船的货物只需要2个昼夜就能全部卸完。”中国华粮物流集团北良有限公司总经理助理于佳说。

在光洋公司的工厂里，记者见到了可以“横着走”的汽车模型。大连光洋科技集团副总经理阮叁芽介绍：“我们公司的主要业务是自主研发数控机床，同时这些自主研发的产品也会为其他行业提供技术支持。例如，给电动汽车企业提供技术解决方案。未来的电动车，车轱辘就是电机，可以省掉发动机、变速器等部件，更是实现了轮胎360度旋转，汽车可以横着走。”

好客的大连也张开怀抱迎接来自世界各地的企业投资兴业。

中国（辽宁）自由贸易试验区大连片区管委会副主任张洪光介绍，大连自贸片区自2017年挂牌成立以来，新注册企业共1.5万家，并且现在正以平均每天60家的速度持续增长。“再加上之前存量的1万家，可以说市场活力正在充分迸发。”其中，外资企业更是多达940家，占大连外资企业的1/7，外资企业投资额占大连的2/3。2018年大连自贸片区实现进口总额1596.22亿元，实际利用外资18.44亿美元，分别占辽宁自贸区的95.9%和96.9%。“自贸区的国际化、市场化程度高，为外资企业创造与国际相似的法制和制度环境，让他们享受与国外一样的待遇，吸引了众多外资企业来此投资兴业。”张洪光说。

大连的城市品质也在不断提升。街道变宽了、绿化增多了、生活更便利了……大连市民感受最深。

以“大连洋柿子”账号活跃在抖音上的魏颖，既是一名护士，也是一名美食博主，利用业余时间走遍了大连的美食店。“大连正在变得越来越宜居，有趣又好吃的美食店越来越多，城市的绿化也越来越好，社区还建起了街心花园。我们欢迎世界各地的朋友们来大连。”

大连这座依山傍水的海滨城市，在与达沃斯结缘的时间里，无论是经济发展还是城市建设，都在不断进步。

(责编：杨曦、付长超)