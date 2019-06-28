中国储备资产规模全球第一

本报北京6月27日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局27日发布数据显示，2019年一季度，经常账户顺差490亿美元，非储备性质的金融账户顺差488亿美元。

具体数据看，2019年一季度，经常账户顺差490亿美元，与当期国内生产总值之比为1.5%。国际收支口径的货物贸易顺差947亿美元，同比增长83%；服务贸易逆差634亿美元，同比下降14%。非储备性质的金融账户顺差488亿美元，其中，直接投资净流入265亿美元，证券投资净流入195亿美元。此外，剔除汇率、价格等非交易因素影响，一季度我国外汇储备增加100亿美元。

“2019年，我国继续推动经济高质量发展和全方位对外开放，有助于夯实国际收支平稳运行的基础。预计我国国际收支将延续经常账户基本平衡、跨境资本流动总体稳定的发展格局。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英说。

从我国国际投资头寸状况看，3月末我国对外资产73817亿美元，较2018年末增长0.8%。我国对外负债54306亿美元，较2018年末增长4.6%。其中，外国来华直接投资增加1012亿美元，增长3.7%；证券投资负债（即外国购买中国发行的证券）增加1593亿美元，增长14.5%。

3月末，我国对外净资产19511亿美元，较2018年末下降8.4%，主要受资产价格变化等估值因素的影响。

王春英解释，一季度境内股市和香港股市涨幅较大，非居民持有我国企业发行的股票市值增加，这部分属于我国的对外证券投资负债，市值上升带动负债增加，我国对外净资产的规模相应减少。

“总体看，我国储备资产规模仍位列全球第一，对外各类投资有序进行，来华各类投资稳定增加，国际投资头寸状况仍较稳健。”王春英说。

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