更严监管剑指海淘、代购"套路" 代购假货该认栽了

厦门机场海关跨境电商监管科查验关员在查看从海关查验系统上经过的从澳大利亚运抵厦门的跨境货物。

新华社记者 林善传摄

为了维护网络市场秩序，国家市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部等8部门于今年6月至11月联合开展2019网络市场监管专项行动（网剑行动），严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度。对于许多喜欢“海淘”的消费者来说，这无疑预示着，一个更清朗的代购环境正在到来。

海外代购真假难辨

习惯了在网上购物的消费者，在享受到互联网便捷、省时省力的优点后，时间久了也会面临另一个难题——商品真假难辨、鱼龙混杂。尤其是近年来随着“海淘”“代购”的兴起，足不出国就可以享受到种类繁多的国外商品，在为消费者提供更为周全的购物体验之时，海外代购也乱象频发，假货问题、质量困扰、维权艰难……一些商家以“代购”之名行售假之实，侵犯了消费者权益，相关案例数不胜数。

今年初，《中华人民共和国电子商务法》正式实施，对从事跨境电子商务做出了明确的资质要求。但事实上，不少代购者并无法定经营许可证，多是私下交易，在回国通关时超过免税额度的部分也未按规定向海关申报纳税。这样不仅违法了国家的有关规定，还会给消费者自身售后维权制造障碍，更有可能触犯刑法。

2018年11月，广东就曾曝光某网店店主因境外代购服饰，逃税达300万元人民币，最终被判处有期徒刑10年并处罚金550万元人民币。法律底线不容触犯，也给不少之前将“代购”作为主业或兼职的卖家敲响了警钟。根据《电商法》的规定，从事代购活动必须登记，并依法纳税。之前代购市场无序发展、野蛮生长的阶段已一去不返。

行业分析人士指出，此次的网剑行动明确指出将严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度，释放的是进一步规范“海淘”“代购”市场秩序的信号，也展示出监管部门对于“海淘”乱象绝不手软、坚决打击的决心。

售后差、维权难

海外代购从来就不应是法外之地。一直以来，“代购”“海淘”虽带来不少便利，却也因“假货”“维权难”“售后差”等问题饱受诟病。有的消费者花高价在代购商处购买奢侈品，结果被骗，有的消费者合法维权时却被商家以“批次有不同”“国内外产品有差别”等各种借口搪塞。过程之糟心、维权之艰难，不只影响用户体验，更让一些消费者深受其害。某些代购商家，由于买家无法核实其真实身份，更增加了维权成本，时间久了往往不了了之。长此以往，对于业态的良性有序发展也将产生恶劣影响。

北京市第三中级人民法院在今年3月时，就曾发布2018年消费者权益纠纷案件审理情况。其中指出，“‘海淘代购’广受追捧的同时，商品质量及售后服务却难以保证，消费者个人信息遭受侵犯、电子支付缺乏安全保障等问题时有发生”。可见，距离让消费者“放心买买买”的目标，的确还有很长的路要走。

一位长期做德国代购的卖家告诉记者，代购市场中良莠不齐现象的确存在，但《电商法》颁布后，在很大程度上规范了市场秩序。他坦言，自己之前也并未拥有代购营业证，但现在已经在线申请了电子营业执照，他的不少代购同行也迅速行动起来，积极拥抱、严格遵守行业规范和相关法律。

诚信的生意才会做大

《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》的有关数据显示，2018年中国跨境电商交易规模已达到9.1万亿元，用户规模超1亿。在如此可观的用户规模之下，如何让消费者“买得放心”“淘得安心”，如何促进业态持续向好发展，是摆在监管部门面前的一道必答题。

业内专家指出，从严监管并非旨在打击代购行为，而是引导其在良性发展轨道上行稳致远，无论是着眼于行业发展还是消费者权益保护，都将产生深远影响。对于代购活动的经营者来说，只要诚信、守法经营，就不必担忧自己的生意会“难做”，只会越做越大、越做越好。

与此同时，专家也提醒广大消费者，在需要购买海外商品时，一定要尽可能地选择正规渠道或平台购买，这样可以最大限度地保护自己的合法权益不受侵害。若是需要托人代购，也要掌握对方真实身份以及产品来源，切勿随意相信某些聊天群内发布的代购广告，以防花了高价买到假货，上当受骗。

这次的网剑行动，再次释放了监管必将从严的信号。不管是海外代购还是跨境电商，一定要合规合法，正当经营，绝不触犯法律底线，为消费者创设省心、安心的购物环境。否则，一定会被市场淘汰，留给他们的时间可不多了。

(责编：杨曦、付长超)