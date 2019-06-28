“电商专供”不仅仅是为了省钱

网购已成为现代人的一种生活方式。人们不仅平时爱在网上刷淘宝，还热衷于在“6·18”这类电商购物节“买买买”。不少商家更是打出“电商专供”的口号，以“价格低”“折扣多”的优势与实体店争夺消费者。早前，有人戏称“实体店已沦为电商的试衣间”，“线下选，线上买”似乎成了剁手族的省钱之道。

然而，“电商专供”看起来省钱，买起来却不省心。有不少消费者反映，网上买同款商品虽然价格便宜，但实物的质量令人失望。某品牌实体店销售人员甚至直言不讳向笔者表示，即便是自家天猫旗舰店，供货渠道与实体店也并不相同，电商专供的商品在产品规格、售后服务等方面与实体店有不少差距，比如电商供货商品做工就相对粗糙。最近，有媒体调查发现：消费者在电商平台上刷到的很多价格优惠的“电商定制版”并非真正“物美价廉”。比如，一款冰箱网上价格之所以便宜2000元，是因为电商款使用了薄的发泡层降低了成本。

一直以来，电商平台上的商品常以“低价优惠”面貌示人，其“价廉”“促销”等标签，往往被认为是减少了中间商从而让利给消费者。如今，一些“电商专供”在调查中被曝出“以次充好”。这意味着，电商标榜的优惠与促销只是一种营销手段。有业内人士直指，“电商专供”商品虽不是假货，但部分商品仍存在质量问题，不少消费者在标识不明的情况下，常被“电商专供”商品“套路”。

“电商专供”商品如果靠“套路”消费者而营利，这是违法的。《中华人民共和国电子商务法》规定，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。有法律人士表示，如果“电商专供”声称与实体店“同款”，但实际不一致，其行为构成虚假陈述或欺诈。电子商务平台经营者应及时断开相关链接、并责令其改进，并不得删除消费者对平台内销售商品或者提供服务进行的评价。否则电子商务平台经营者将承担相关责任。

对商家和电商平台而言，如果线上线下同款商品确实存在配置、原料、服务等方面的差异，必须将真实的商品信息明确标识出来，满足消费者的知情权和选择权。电商平台本为消费者提供了更便捷、丰富的购物渠道，不能打着低价旗号，让质次商品成为平台供货主流，“物美价廉”“服务好”才是正道。“低价”不是竞争的唯一手段，让人“买得开心用得放心”，才能真的留住消费者。

对网购者而言，应当理性消费，不能被电商平台低价促销活动冲昏了头脑，要主动了解清楚商品的配置参数。如果在不知情的状况下买到不合格的电商同款商品，要积极与商家协商解决，或向消费者协会、监管部门投诉，维护自身合法权益。

对监管部门而言，要明晰规范、强化监管，坚持电商专供商品“同款要同质”，保证消费者能安心网购。从长远看，这也能维护电商市场的健康发展、净化网络消费环境。

(责编：杨曦、付长超)