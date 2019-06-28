原标题：社评：施压已被证明无效，有诚意才能破僵局

美国总统特朗普星期三对媒体吹嘘关税战给美国经济带来的好处，并宣称如果中美元首会晤无果而终，他将执行B计划，对其余3000亿美元中国商品加征关税。但他同时表示税率可能是10%，而非之前所威胁的25%。

在重要的会晤或谈判前通过媒体向对方施加压力，这是美方惯用的技俩，中方对此太熟悉了，才不会吃这一套。

美方这些天不停发声，这本身就是焦虑的表现。美方既想压中方，又想安抚美国股市，因此基本采取了美国股市开盘时释放积极信息、美国股市闭市时对中国说狠话的策略。白宫很以美国股市近来表现“牛气冲天”而自豪，但谁都知道，如果中美峰会结果与股市的预期相反，之前美股窜得越高，接下来就要跌得越深。

而且言多必失，美方把之前加征25%关税的威胁调成10%，显然受到了听证会96%的代表发言都反对加征新关税的强大压力。美方新关税到底给中国的经济压力大，还是给美国的经济加政治压力更大，相关的观察可谓越来越有意思了。

所以美方如果认为在重要会晤前把已经攥出了汗的“3000亿美元”的牌再挥舞两下，就会很管用，这种策略过于幼稚了。

中国对两国元首会晤持积极建设性态度，同时也会坚决捍卫自己的核心利益，不会做无原则的退让。我们希望中美能够在对双方核心利益都给予关照的情况下谋求妥协，任何一方压倒另一方已被过去一年多的实际情况验证不切实际,要想达成协议，就必须建立平等和相互尊重的原则，从中发现建设性的突破口。

美方应该也知道，仅靠施压从中国得不到他们想要的东西，所以才有了美方主动倡议的两国元首不久前的通电话和这次G20峰会期间的中美元首会晤。除非美方只是想用这次会晤给美股骗来一些临时的繁荣，那么它就应该把极限施压改成坦诚对话，寻求真正的双赢结果。美方的贸易战剧本已经演不下去了，华盛顿总说中国更想要一个协议，这是一种自我安慰的说法。华盛顿最清楚它自己多着急。

中国的态度是永远都想要一个协议，永远都会拒绝不平等的协议，这与美国把它的施压筹码做得有多大没有关系。

即使世界上的小国，当遭到美国的无理要求时都会不顾制裁威胁而予以拒绝，更何况中国这样的经济及贸易巨人。如果对华贸易战打了一年多，华盛顿对“用关税吓不倒中国”还没有形成全面的认识，那更多恐怕是美方的悲哀。

大阪G20给了中美打破僵局一个契机，围绕这个契机迅速形成双方活跃的外交行动，说明双方都有珍惜这个契机的大量理由。那么就真的珍惜好这个契机吧，不要试图把对方不可能接受的条件强加给对方，过去失败的尝试，不应浪费时间再重复一遍。事实证明，包括美国公众在内的国际社会都希望从中美元首会晤上听到好消息。

如果元首会晤没有实现市场期待的结果，中美都垮不了，两国的回旋余地都将是足够大的。问题在于，美方可不要跟中方攀比本国社会对贸易战持续下去的承受力，更不要声称他们的承受力比中方的高。中美最终有没有协议，中国都会捍卫核心利益，都会坚信并且遵循“把自己的事情办好最重要”这个道理。中国经济和政治上都做好了应对各种情况的准备。

(责编：杨曦、付长超)