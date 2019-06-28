打造全链条科创产业，服务京津冀协同发展

人民网天津6月28日电（记者 张春贵） 京津冀协同发展深入实施，给天津市经济发展带来新机遇。天津市积极兴建科技创新园区、孵化中心，提供各类优惠措施，吸引大批高科技企业入驻。6月26、27日，人民网记者随京津冀协同发展线下走访团（以下简称“走访团”）来到天津，先后走访了天津滨海—中关村协同创新示范基地、京津高村科技创新园、武清开发区等创新基地和科创园区，切身感受到京津冀协同发展给天津发展带来的巨大变化。

集聚全球创新资源，打造科创生态新系统

6月26日上午，走访团来到天津滨海—中关村协同创新示范基地。

图：天津滨海—中关村协同创新示范基地

该示范基地所处的天津滨海—中关村科技园是京津两市深入贯彻落实京津冀协同发展重大国家战略的重要举措，负有承载北京非首都核心功能转移的重要使命。据管委会相关负责人介绍，天津滨海—中关村科技园管委会于2016年11月22日正式挂牌，目前科技园已累计注册企业1147家，注册资本超116亿元，其中科学研究和技术服务业、信息服务业两大行业企业共占比50.2%。

天津滨海—中关村协同创新示范基地总面积9万平方米，以IT、BT及科技服务为主导，促进全球创新资源集聚，辐射10.3平方公里的天津滨海—中关村科技园。走访团参观了创新示范基地的创新服务综合楼，该楼建筑面积10662.56平方米，拥有中关村雨林空间国际孵化器、路演厅、多功能报告厅、咖啡吧、书吧、展厅等设施，集办公、服务、展示于一体。楼宇为精装修、集中供暖，统一提供物业、水、电、网等服务，为企业提供无忧化办公环境，企业可以直接拎包入驻，吸引了不少来自全国的科技企业，初步形成了一套滨海特征的类中关村创新创业生态系统。

图：中关村雨林空间国际孵化器

发展大数据中心，支撑智慧产业、总部经济

京津高村科技创新园于2014年3月28日奠基，地处天安门东南50公里，是国家级经开区、高新区、自创区武清开发区的拓展区，同时也是京津冀大数据综合试验区的核心区域。起步区1.67平方公里，产业定位以发展大数据支撑的智慧产业、总部经济为主。

图：京津高村科技创新园负责人介绍情况

据园区负责人介绍，该园区依托区位交通优势，不断强化大数据产业发展配套环境，目前具备了几大优势：一是网络属于国家骨干节点，288芯网络光纤接入北京局域网；二是能源方面华北、京津唐双电网供电，同时设有华电分布式能源站，实现电力、蒸汽、集中供热、供冷和生活热水的多联供；三是园区位于京津冀核心区数据用户聚集区域70公里范围之内，有利于热数据的快速交换；四是依托天津市发展智能产业及园区数据中心资源的相关优惠政策；五是与清华大学、中关村人才培养基地建立了良好的人才培养计划。

目前，园区大数据相关产业聚集效应明显。在数据基础设施方面，澳大利亚电信数据中心、臻云数据中心投入运营，中国电信京津冀数据中心、国富瑞数据中心进行前期土地手续，为企业落户提供约50000个机柜资源。中国铁路总公司主数据中心投入运营，为铁路系统提供数据安全保障。

在产业运营方面，园区引进清华大学数据创新孵化基地、中关村人才培养基地、瀚海国际创新中心等为大数据人才培养、大数据行业交流、产业研究等提供支撑；在数据应用方面，逐步形成了以健康医疗大数据、轨道交通大数据、商务金融大数据、房产指数大数据、文化娱乐大数据为代表的行业应用企业群。

组建一流创业服务团队，吸引区域创新要素资源

京津高村科技创新园还与瀚海控股集团共同建立瀚海武清国际创新中心，坐落于武清开发区创业总部基地，项目总面积3000余平方米。该中心旨在充分发挥京津冀一体化机遇、本地区位要素优势和产城融合先行条件，围绕文娱大数据、健康医疗大数据、旅游大数据、人工智能等产业，建立京津走廊国际化创新孵化平台，打造智慧产业孵化、加速的良好栖息地。

瀚海武清国际创新中心将武清区优越的投资环境及产业政策与瀚海控股的资源体系有机结合，依托瀚海控股集团旗下的五家国家级孵化器、八家海外园区等资源，组建了国际一流的创业服务团队，围绕高村园以大数据为支撑的智慧产业，导入区域建设所需的各种创新要素资源。

图：瀚海武清国际创新中心入驻的一家电竞企业接受采访

发展健康医疗大数据，助力全民大健康

2019年2月18日，天津市卫健委、武清区政府高村产业园、浪潮集团三方签署合作协议，成立天津健康医疗大数据有限公司，注册资金l亿元，正式落户武清开发区。2月21日，市卫健委召开全市健康医疗大数据建设与应用项目启动会，随后，浪潮集团项目组立即入驻项目现场，在信息化处及相关各项目小组支持下，全面启动天津健康医疗大数据超级平台建设各项工作及相关的应用规划和实施工作。

浪潮集团项目组依据市卫健委印发的《天津市二级以上医疗机构全量数据汇聚2019工作方案》，发挥浪潮集团技术、人才、经验、资源等整体优势，全面推动天津市43家公立医院的数据采集网络系统部署和全量数据汇聚工作。

图：健康医疗大数据的应用——居民健康一码通

据浪潮集团健康医疗事业本部副总经理辛江龙介绍，目前平台已汇聚天津市42家三级医院的全量健康医疗数据，公共卫生信息管理、妇幼卫生信息系统档案1500多万份，预计2019年内完成121家医院全量健康医疗数据汇聚工作。

他表示，推动全民健康是一直是建设大数据平台的责任，通过发展大数据，可以让大家实时了解自己的身体健康情况，尽量少得病，得病之后能快速治疗，真正实现全民大健康。

“云印刷”引领印刷业“互联网+”转型升级

天津长荣云印刷科技有限公司于2013年成立，注册资金2400万美元，是长荣集团的全资子公司，主要从事“云印刷”项目及相关产品的技术开发、生产和销售等工作。位于武清开发区的智能化中央工厂区，总占地面积100亩，建筑面积达38000平方米，具备年产值达五亿元人民币的生产能力，未来将成为国内最大的网络印刷服务中心。

在印刷车间，走访团体验了“云印刷”的现代印刷流程。长荣云印刷公司的核心竞争力在于将小批量个性化产品通过云平台集中，实现规模化定制生产，不仅优化了生产流程，还大大降低了生产成本，从品质、服务和速度上全方位满足用户的不同需求，引领整个印刷行业迎合“互联网+”转型升级。

图：云印刷车间

据该企业负责人介绍，长荣“云印刷”项目规划，以天津北辰中央工厂为营运总部，服务京津冀，辐射全国。目前，公司已经与数百家连锁数码快印店、大中型印刷厂和网络印刷服务商签约合作。

走访团在各家科创园区及其企业的走访中明显感受到，天津市高度重视高科技产业的引进，充分发挥本地资源优势服务科技创业，已形成吸引人才、创业孵化、面向国际的创新创业生态链，为京津冀协同发展提供企业孵化、科技交流、人才合作、双创生态搭建等方面的支撑与保障。

(责编：马昌、袁勃)