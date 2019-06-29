新疆：口岸经济跑出加速度

中欧班列24小时不间断地在新疆穿行，乌鲁木齐国际陆港区、阿拉山口口岸一片繁忙景象——一批批货物通过中欧班列在乌鲁木齐集结，再经过阿拉山口口岸运往各个国家，返程时带回的货物销往全国各地。

作为“东联西出”物流大通道，新疆在“一带一路”建设中跑出了加速度。

集拼集运，中欧班列从“过路”变“集结”

乌鲁木齐国际陆港区多式联运中心内，吊车的“巨手”将中欧班列上销往新疆维吾尔自治区的货物集装箱卸下，补上装着新疆地产产品的集装箱，班列再经过阿拉山口、霍尔果斯等口岸，运往欧洲国家。

“这是我们推行的中欧班列集拼集运模式，将海关监管单元由列变节，使进出口中欧班列在乌鲁木齐重新集结编组，补轴补货。”乌鲁木齐国际陆港区建设委员会专职副主任刘少华介绍，先前一些中欧班列运力不饱和，集拼集运模式可释放中欧班列运力资源，解决班列运力浪费问题，降低班列运营的物流成本。

此前，按照国际标准，一列中欧班列通常需要集成41组以上集装箱才能开行，且集装箱仓位固定使用，途中无法更换。在该模式下，货物无法在乌鲁木齐形成集结重组。

而“集拼集运”模式班列，既有内地至新疆的内贸集装箱，也有外贸集装箱。班列从内地城市抵达乌鲁木齐后，将目的地为新疆的内贸箱换装成乌鲁木齐发往欧洲的外贸箱，实现对中欧班列内外贸商品集拼集运，班列在新疆由过路变为集结。目前，“集拼集运”模式使中欧班列重载率达到80%以上，开行成本进一步降低。

乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司副总经理郑巍国告诉记者，新疆地产的产品种类相对单一、数量少，用户相对分散，难以成列开行。集拼集运模式运行后，新疆产品可以利用内地发出的中欧班列运力，实现阶梯直达、快速接力运输。

“集拼集运不仅可促进新疆产品走出去，同样可通过出去的集装箱运回产品，比如新疆八钢国际贸易股份有限公司往荷兰蒂尔堡方向发运镀锌板，原来空箱回，现在可从当地运回汽车配件、木材等，公司货运量翻倍增长。”刘少华说。

24小时换装、通关，过货量大幅增加

6月10日，来自欧洲的冷冻牛肉在新疆阿拉山口口岸完成全部通关手续，这是新疆口岸首次进口欧洲冷冻牛肉产品。

这批冷冻牛肉来自白俄罗斯，搭乘“蓉新欧”返程班列到达阿拉山口口岸，再由汽车从铁路转运至口岸指定监管场地冷藏存储，待企业完成装车前准备后内销。

随着“一带一路”建设不断推进，越来越多的货主认可并选择利用返程中欧班列进口肉类产品。

除进口肉类指定监管场地外，阿拉山口口岸还肩负进境粮食指定口岸、整车进口口岸等多个功能。每年8级以上大风天气超过160天的阿拉山口，过去只要大风一来，室外作业就是个大难题。“现在好了，我们这里有亚洲最大的室内集装箱换装库，年换装能力20万标箱。”中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司阿拉山口站站长杨永红，指着正在进行换装作业的吊车说，两小时就能换完一列车，换装库长822.8米，一天24小时轮班，最多可以换300个集装箱。

经阿拉山口口岸开行的中欧、中亚班列线路有60条，累计开行突破9500列，占全国开行中欧、中亚班列总量的近七成，口岸已发展成为全国过货量最大、发展速度最快的陆路口岸，是中欧班列最密集的枢纽口岸。

离换装站场不远的地方，是阿拉山口海关。“我们设置‘专门通道’，工作时间优先验放、非工作时间预约验放，夜间随到随放，确保中欧班列通关24小时不断档，365天不停歇。”关长王传杰介绍，目前进口班列最快30分钟即可办结审核放行手续，提速近1/3，出口班列最快20分钟内即可办结转关核销手续。

2019年1至5月，阿拉山口海关共监管中欧班列851列，同比增长1.31％；货运量34.37万吨，同比增长8.52％。

通道经济变口岸经济，发展更添活力

阿拉山口综合保税区内，阿拉山口振德医疗医用纺织公司的车间机器轰鸣。这家纺织企业主要生产医用纱布，销往欧美市场，副总经理秦松祥说，企业所需原材料棉花从中亚国家进口，运输方便，价格也偏低，销售出口可通过中欧班列直接发往欧洲，各项成本大大降低。“我们的设备都是通过中欧班列从德国运过来的，走海运的话需要45天，我们只用了11天就到了。”

渝新欧班列始发后不久，阿拉山口成为新疆首个综保区。综保区管委会主任皮履屏说，综保区投入大量资金用于加大园区基础设施和配套服务设施建设，园区承载力和服务功能进一步提升。

以往，阿拉山口仅仅是一个通道，中欧班列呼啸而过。如何向多元化口岸经济转型？发展综合保税区及其配套的产业园是实现转型的主要平台。

综合保税区的设立为口岸发展加工贸易创造了条件，进驻园区的企业可享受综合保税区享有的进出口优惠政策。原本仅经过阿拉山口口岸的物资留在市内加工转化，让更多的企业就地开展仓储、加工。

“今年我们的设备扩增至402台，年医用纱布产量将增至1.3亿米。”秦松祥说。

作为我国唯一拥有铁路、公路、管道和航空四位一体运输网络的综合保税区，阿拉山口综保区自2014年封关运营以来，目前已入驻企业500余家，累计完成进出口货运量428万吨，实现贸易额115亿美元，缴纳关税4.3亿元，激发了阿拉山口的经济活力。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 08 版）

(责编：冯粒、袁勃)