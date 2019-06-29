新华社北京6月28日电 （国际观察）把脉世界经济 开出中国良方

新华社记者

二十国集团（G20）领导人第十四次峰会28日在日本大阪举行。国家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话。

海内外专家认为，习近平主席为世界经济和全球治理把准航向，提出的主张精准对症，为世界经济发展注入了强劲信心；宣布的举措向世界传递了中国坚定走开放合作之路的决心。

贡献中国智慧

国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。

面对复杂形势，习近平主席指出，作为世界主要经济体领导人，我们有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。习近平主席提出要尊重客观规律、把握发展大势、胸怀共同未来。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，习近平主席的发言简明扼要，点出了当今世界面临的保护主义、单边主义以及各国间发展不均衡的问题。

中国现代国际关系研究院世界政治所执行所长陈向阳指出，面对当前世界经济面临的复杂严峻挑战，习近平主席的讲话充分体现了看待世界经济形势的战略思维和引领力。

习近平主席还就二十国集团如何合力打造高质量世界经济提出了四点建议。

——第一，坚持改革创新，挖掘增长动力。

——第二，坚持与时俱进，完善全球治理。

——第三，坚持迎难而上，破解发展瓶颈。

——第四，坚持伙伴精神，妥善处理分歧。

专家认为，在国际经济秩序面临单边主义和保护主义挑战的背景下，习近平主席的建议对于完善全球治理、促进世界经济高质量发展具有重要意义。

日本富士通总研经济研究所首席研究员金坚敏表示，通过改革创新来谋求高质量经济发展是非常好的理念。在发展增量、做大蛋糕的过程中，需要合作精神和伙伴精神。同时，在做大增量的基础上，也要考虑公平分配的问题，这一点跟强调伙伴精神是一致的，也包含了共享发展成果的理念。

陈向阳表示，针对世界经济新旧挑战，习近平主席把脉开方，对症下药。中方强调完善全球治理，坚守多边主义的原则立场，彰显了在应对全球挑战中的负责任态度与建设性作用。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振认为，中国领导人倡导的多边贸易体系是促进各国互利共赢的有效方式，对于降低关税、推动自贸区建设等具有显著意义，有助于构建区域经济共同体、推动经济创新增长。世界经济面临亟待调整的结构性问题，解决这一问题的最好方式就是减少贸易保护主义带来的壁垒，坚持多边主义，加强各国间的技术交流，通过创新促进经济增长。

传递中国信心

世界银行本月初发布的最新一期《全球经济展望》报告认为全球经济面临重大下行风险，但将2019年中国经济增长预期维持不变，认为中国有能力应对外部挑战及其他“逆风”。

习近平主席在讲话中强调，当前，中国经济稳中向好。我们将进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。

第一，进一步开放市场。

第二，主动扩大进口。

第三，持续改善营商环境。

第四，全面实施平等待遇。

第五，大力推动经贸谈判。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚认为，习近平主席宣布的举措彰显中方继续推进自由贸易和市场化、进一步扩大开放尤其是对外资开放、加强与周边国家和地区合作共赢的决心。

陈向阳表示，中国旗帜鲜明地提出坚持并扩大对外开放，展现了自信，对促进世界经济发展是重大利好。

韩国庆南大学远东问题研究所教授李相万认为，中国的多边主义主张是应该坚持的正确道路。“一带一路”就是倡导加强与各国的共同沟通和协商，共同建设，从而共同分享成果利益。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，习近平主席宣布的一系列举措，是对世界贸易自由化、多边主义的最大支持，体现了中国担当。在当前世界面临诸多不确定性的背景下，“一带一路”倡议的国际意义更加凸显。世界绝大多数国家认同中国提出的全球治理理念，并期待中国对世界经济发展与全球治理发挥更大作用。（执笔记者：刘健；参与记者：郁玮、梁辉、姜俏梅、叶珊、蔡蜀亚、陆睿、孙萍、王晨笛、刘昇基）

(责编：章斐然、付长超)