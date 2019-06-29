“凝聚支持多边主义的共识和力量”

6月28日，中国代表团举行新闻发布会，记者踊跃提问。

本报记者 徐 伟摄

G20大阪峰会会场外景。

本报记者 马 菲摄

6月28日，在G20大阪峰会新闻中心，记者聚集在大屏幕前观看峰会现场直播。

人民网记者 翁奇羽摄

G20大阪峰会会场外，各国国旗迎风飘扬。

本报记者 王海林摄

在二十国集团领导人第十四次峰会期间，习近平主席出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤，主持中非领导人会晤，就深化新兴市场国家和发展中国家合作、落实联合国2030年可持续发展议程等重大问题加强沟通协调，推动务实合作。接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席出席或主持上述多边会晤，有助于进一步凝聚支持多边主义的共识和力量，推动国际合作。

“习近平主席的讲话展现出大国领导人对世界未来发展的深刻洞见”

习近平主席在出席金砖国家领导人会晤时表示，金砖国家要坚定支持多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序、以联合国为核心的国际体系，倡导共商共建共享，反对非法单边制裁和“长臂管辖”。“我对此深表赞同。G20正处于一个发展的十字路口。中国等大多数国家赞成经济全球化、坚定支持多边贸易体制。少数国家却一意孤行，奉行单边主义，这种做法毫不可取。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任、约翰内斯堡大学孔子学院外方院长戴维·蒙亚埃表示，“G20大阪峰会期间举行金砖国家领导人会晤等多边活动，有助于进一步凝聚支持多边主义的共识和力量，推动国际合作。”

蒙亚埃与中国的缘分始于2000年。第一次到中国，他惊讶于中国的飞速发展。现代化的机场、鳞次栉比的高楼、便捷的基础设施……蒙亚埃表示，这一切让他看到了中国的发展活力。“每次去中国，我都能发现新的变化，中国的潜力不可限量。从那时起，我决定将中国作为我重要的研究方向之一。”

近年来，蒙亚埃参加了金砖国家领导人约翰内斯堡峰会、中非合作论坛北京峰会、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等国际盛会，多次现场聆听习近平主席发表重要演讲。蒙亚埃说：“习近平主席的讲话展现出大国领导人对世界未来发展的深刻洞见，我对中国的了解也越来越深入。”

蒙亚埃说，南非和中国同为发展中大国和新兴市场国家。作为G20和金砖机制中唯一的非洲国家，南非一直同中国在联合国、G20、金砖国家等多边机制中保持着密切沟通协调。他表示，非洲人口众多、资源丰富。尽管面临基础设施落后、技术人才不足等问题，但非洲的未来充满希望。他期待G20更多关注非洲，重视非洲发展。

“中国为世界注入正能量。当前单边主义和保护主义抬头，给新兴市场国家和发展中国家带来消极影响。中国一直同南非等金砖国家大力深化务实合作，充分释放‘金砖+’的潜能，让金砖合作惠及其他新兴市场国家和发展中国家。”蒙亚埃说。

中国是和非洲开展合作最广泛的国家之一。蒙亚埃认为，共建“一带一路”对推动非中进一步合作意义重大，共建“一带一路”和非盟《2063年议程》相契合，联通了非中发展愿景，符合非洲的发展需求。“我完全同意习近平主席的观点，共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界。”

“通过参与共建‘一带一路’，非洲人民的梦想正加快变为现实”

习近平主席在主持中非领导人会晤时表示，中非要做共赢发展的先行者、开放合作的引领者、多边主义的捍卫者。“习近平主席的主张充满智慧，让我们看到一位大国领导人对非中合作的支持和关注，以及对非洲人民的深情厚谊。”联合国开发计划署前副国别主任芮婉洁对本报记者说。

芮婉洁来自肯尼亚。2010年，她曾作为英国政府代表赴华参与气候问题谈判。2014年至2016年，她同联合国开发计划署的相关专家合作，对中国的国内政策开展研究，支持中国与其他国家及国际机构开展更切实有效的合作。

芮婉洁一直关注着非中发展合作及中国在推动气候变化领域所做的努力。“中国长期以来为非洲和平与发展提供了巨大支持。非中合作给非洲带来实实在在的好处。在G20大阪峰会期间，中国倡议举办中非领导人会晤，充分体现了中方对非洲的重视，很好回应了非洲国家的现实需求。”

“中国一直在积极落实中非合作论坛北京峰会成果，给非中人民带来更多看得见、摸得着的好处。日前在北京举行的中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议，就为推动落实北京峰会成果发挥了重要作用。”芮婉洁表示，中国在帮助非洲实现经济发展方面发挥了重要作用。很多非洲企业在寻找合作伙伴时，都会首先考虑中国企业。

6月27日开幕的首届中国—非洲经贸博览会，是中非合作论坛机制下最重要的经贸合作平台之一。“中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布设立中国—非洲经贸博览会。这是非常有意义的举措。希望此次博览会进一步促进非中贸易，尤其是农产品的贸易，推动非洲高附加价值产品出口。”芮婉洁说。

“共建‘一带一路’同非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略精准对接，为非洲国家提供了绝佳的发展机遇。”芮婉洁强调，“从蒙内铁路到亚吉铁路，再到中国援建的一系列医院和大学，这些基础设施项目给非洲人民带来利好，是有利于非洲长远发展的、真正富有成效的项目。”她表示，非洲人民跟中国人民有着相同的梦想，那就是发展繁荣。“通过参与共建‘一带一路’，非洲人民的梦想正加快变为现实。”

“为新兴市场国家和广大发展中国家谋取更大福利”

习近平主席在出席中俄印领导人会晤时强调，中俄印三方要推动世界多极化和国际关系民主化。“印度、中国、俄罗斯三国都是有着重要影响力的大国，同时又是金砖国家成员，在全球扮演着越来越重要的角色。三国领导人会晤不仅有助于加强三国间团结合作，而且对促进国际秩序更加完善具有重要意义。”印度智库梵门阁首席执行官兼学术主任阿克谢·马瑟表示。

马瑟走过世界很多地方，但最青睐的是中国。“我访问过北京、上海、深圳等地。在工作中我和中国同事们结下了深厚的友谊。”马瑟介绍说，近年来，越来越多的印度学者从事印中关系研究，他希望为印中关系的美好未来作出力所能及的贡献。

马瑟几乎每天都要阅读和中国相关的新闻，尤其关注习近平主席在各个国际场合发表的讲话。“习近平主席关于共建‘一带一路’、全球经济合作、亚投行等的阐述，是我学习研究的重点。他总是清晰、准确、深刻地阐释中国的主张，这对我们外国学者而言非常重要。”马瑟经常研读英文版的《习近平谈治国理政》，“这两卷书是我的案头必备”。

马瑟表示，印度、中国和俄罗斯对地区和世界未来负有重要责任，有必要在全球舞台上承担更多的责任和义务，就相关国际问题发出自己的声音。“尤其是在基础设施建设、金融、贸易等领域，希望三国为新兴市场国家和广大发展中国家谋取更大福利。”马瑟认为，三国领导人会晤，也有利于加强金砖国家整体协调，促进金砖国家达成更多有针对性的、实质性的政策协议，为地区安全和全球经济发展作出更大贡献。

（本报大阪6月28日电）

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 06 版）

(责编：章斐然、付长超)