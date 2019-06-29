弥足珍贵的信心和动力（国际时评）

6月28日，二十国集团领导人第十四次峰会在日本大阪举行。习近平主席出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话，深入阐述对世界经济形势和完善全球治理的中国主张，宣布中国进一步开放市场的重大举措，为再次来到十字路口的世界经济发展指明方向，彰显中国推动合作共赢、共同发展的历史担当。

国际舆论认为，大阪峰会之所以全球高度关注，源于当前保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击，世界经济运行风险和不确定性显著上升。二十国集团成员总人口占全球2/3，国内生产总值占全球近90%，贸易额占全球近80%，对世界经济增长的责任重大。关键时刻，二十国集团如何发挥其国际经济合作主要论坛作用，成为世界经济的稳定器、全球增长的催化器、全球经济治理的推进器，更好造福各国人民？

经济全球化遇到一些曲折，正值世界经济进入新旧动能转换阶段。历史经验证明，世界经济长远发展的动力源自创新。体制机制变革释放出的活力和创造力，科技进步造就的新产业和新产品，是历次重大危机后世界经济走出困境、实现复苏的根本。在世界经济数字化已成为大势所趋的今天，习近平主席鲜明提出了高质量世界经济的发展方向。找准切入点，大力推进结构性改革，发展数字经济，促进互联互通，完善社会保障，建设适应未来发展趋势的产业结构、政策框架、管理体系，提升经济运行效率和韧性，正是实现高质量发展的正确途径。

伙伴精神是二十国集团最宝贵的财富。“作为世界主要经济体领导人，我们有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。”习近平主席呼吁二十国集团成员弘扬伙伴精神，本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识，展示了大国领导人的战略视野。11年前，保持世界经济稳定发展的共同需要催生了二十国集团领导人峰会机制。正是因为团结战胜了分歧，共赢取代了私利，二十国集团成员同舟共济、勠力同心，推动世界经济走出衰退深渊，走上复苏增长轨道。今天，站在十字路口的世界经济更是需要这种伙伴精神。

习近平主席在讲话中提出“坚持改革创新，挖掘增长动力”“坚持与时俱进，完善全球治理”“坚持迎难而上，破解发展瓶颈”“坚持伙伴精神，妥善处理分歧”四点建议，为合力打造高质量世界经济提供了中国方案。“在世界经济处于关键时刻发出的强有力声音，必将为世界经济可持续发展提供强有力支撑”“中国已成为世界经济和全球治理的稳定源”……习近平主席的重要讲话，回应了各方期盼，赢得了世界喝彩。

作为世界第二大经济体，中国长期以来为促进世界经济增长、完善全球治理作出了重要贡献，发挥了负责任大国的作用。成功举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛，推动共建“一带一路”向高质量发展；倡议成立亚洲基础设施投资银行，为全球经济治理注入正能量；提出共商共建共享的全球治理观和构建人类命运共同体理念，推动实现合作共赢、共同发展。中国提出治理新理念，打造合作新平台，开掘发展新动力，这同二十国集团的宗旨高度契合。在贸易保护主义和单边主义肆虐的背景下，中国理念和行动意义深远。“进一步开放市场”“主动扩大进口”“持续改善营商环境”“全面实施平等待遇”“大力推动经贸谈判”，习近平主席在峰会上宣布五项对外开放重大举措，昭示中国将不断以实际行动践行庄严承诺，引领二十国集团成为合力打造高质量世界经济的行动队。

“中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。”源自中国的确定性和正能量，成为大阪峰会的最大亮色，为世界经济注入了弥足珍贵的信心和动力。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 05 版）

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