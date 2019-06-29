原标题：中美元首同意重启两国经贸磋商

新华社大阪6月29日电 在6月29日举行的中美元首会晤中，国家主席习近平和美国总统特朗普同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

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