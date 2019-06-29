首届中非经贸博览会举办 民营企业成为中国对非投资主力军

央视网消息：作为中非合作论坛的14个分论坛之一，中非民营经济合作论坛昨天（28日）下午在湖南长沙举行。中国商务部副部长钱克明介绍，民营企业占中国对非投资企业数量和金额的70%以上，已成为对非投资合作的主力军。

全国工商联相关负责人介绍说，近年来，中国对非洲制造业投资持续活跃，制造装备、轻工纺织、家用电器等多个产业集群成长迅速。有关报告显示，在非洲投资兴业的中国民营企业有三分之一是制造业企业，给非洲带来了大量的资本、先进的设备、丰富的管理经验和大量的就业岗位。

中国商务部副部长 钱克明：据统计，民营企业占中国对非投资企业数量和金额的70%以上，已成为对非投资合作的主力军。有的积极拓宽合作领域，比如在肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚等国，从传统的贸易、承包工程向电子商务、金融、工业园区等新兴领域延伸。

由联合国和中国政府共同发起成立的中非民间商会，目前专门服务于中国民营企业开展对非投资合作。据介绍，截至目前，中非民间商会会员829家，联系对非业务与服务机构近3000家。

中非民间商会会长 汪立成：会员企业已在51个非洲国家开展业务，在45个非洲国家累计投资100多亿美元，已直接聘用当地员工10.5万人，间接带动非洲150多万人就业。

来自塞内加尔、贝宁等非洲国家的政府官员，在论坛上也都表达了同中国加强民营企业交流合作的愿望。

在论坛上，中非双方企业之间还进行了11个项目的签约。

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