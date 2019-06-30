上海完善交通网络布局和枢纽功能

本报上海6月29日电 （记者巨云鹏）紧紧围绕三项新的重大任务落地和“五个中心”建设，提升综合经济实力、金融资源配置功能、贸易枢纽功能、航运高端服务功能和科技创新策源能力……上海市推进长三角一体化发展动员大会近日举行，对推动长三角实现更高质量一体化发展进行了部署要求。
上海市就贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》制定了实施方案。上海提出，聚焦重点领域协同推进，进一步深化产业合作，增强科技创新策源能力，完善交通网络布局和枢纽功能，加强污染防治攻坚，提升异地公共服务便捷度，加快建立统一市场；聚焦重点区域率先突破，长三角生态绿色一体化发展示范区要在深化改革上下功夫，率先探索区域一体化制度创新，率先探索高质量发展体制机制，走出一条生态与发展相得益彰、跨行政区域共建共享的新路子。
据了解，长三角一体化发展在多个领域多点开花。2019长三角G60科创走廊联席会议召开，签署了86项区域一体化重大合作项目，总投资达2192亿元；上海市轨道交通市域线机场联络线工程已正式开工，将增强浦东和虹桥综合交通枢纽对长三角的服务功能，并通过预留与国铁网络以及长三角城际网络的互联互通条件，为落实长三角一体化发展国家战略提供有力支撑。
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