携手应对共同挑战 探寻全球化新机遇

今天，世界经济重新站在了十字路口。在新技术、新产业、新业态不断涌现的同时，保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击，世界经济运行风险和不确定性显著上升。

携手应对全球共同挑战，推进经济高质量发展，探寻全球化新时代的成功之道，是为世界福祉增进提供强大动能的关键。

“我们要提倡国际创新合作，超越疆域局限和人为藩篱，集全球之智，克共性难题，让创新成果得以广泛应用，惠及更多国家和人民。”6月28日，习近平主席在二十国集团领导人第十四次峰会上发表了题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话，为再次来到十字路口的世界经济发展提出中国方案。

7月1日至3日，夏季达沃斯论坛将再次来到中国大连。围绕“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”的主题，来自100多个国家的1900余名政、商、学、媒体界代表将共同探寻新的战略模式，以应对全球环境挑战、区域竞争、经济差距问题以及技术变革。

众智激荡，变中求进。我们期待，在2019夏季达沃斯论坛上，更多坚持支持经济全球化的合作之声能够唱响，更多推进国际科技创新合作的高质量举措能够为全球化新时代提供动能、指引方向。

聚焦：全球化4.0视野下的领导力4.0

第四次工业革命浪潮下，新技术以前所未有的速度和规模兴起。

在人工智能、机器人技术、物联网、自主交通工具、3D打印、生物技术、材料科学、能量存储和量子计算等领域，新兴技术的突破性发展打破了时间和空间的限制。数十亿人在移动通信设备的连接中，重塑了企业、社区和国家的发展。

然而，这些变革也面临着全球化进程中的新挑战。

环境危机、区域竞争、经济不平等和技术颠覆等因素的累积，让人们不得不重新思考技术变革和魔盒打开的边界。同时，多边贸易体系正面临危机，世界紧张与冲突的局势也日渐加剧，不确定性仿佛成为常态。

因此，采取新型领导力与合作方式，以适应全球化新时代成为2019夏季达沃斯论坛的聚焦，领导力4.0应运而生。

当前，席卷而来的技术变革推动着第四次工业革命的发展，而平台战略和系统领导力是支撑这些变革的关键商业理念。为了发挥领导力4.0，就必须了解那些在经济领域发挥巨大影响的新领军者们正在如何颠覆和改变当前产业模式。

今年的年会议程中，“实现技术领导力”“保持经济领导力”“提升负责任领导力”“培育灵活行业领导力”将成为主要议题，推广战略性技术、技术权力竞争、负责任地使用5G、中国经济前景展望、超越贸易战、加快推进清洁技术转型等热点问题都将成为进行讨论的题中之义。

未来三天，来自全球的企业领袖、政策制定者和专家学者将齐聚中国大连，学习、探索并探讨这一新时代的成功之道。

“我们正在进入全球化的一个新时期，我们称之为全球化4.0。第四次工业革命将塑造未来的全球合作。在大连的新领军者年会上，我们将寻求确保未来是以人为本的，具备包容性和可持续的解决方案。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）表示。

合作：全球化变局中的伙伴精神

当前，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和多边贸易体制，全球范围内的贸易与投资自由化面临挑战，成为全球经济稳定的重大风险。捍卫自由贸易体系，是推动第四次工业革命继续向前发展的重要前提，而这更需要世界各国共同秉持伙伴精神，推进务实合作。

同时，在新一轮科技革命和产业变革快速推进的今天，全球治理体系与国际形势变化的不适应、不对称正在日渐凸显，世界经济正处在新旧动能转换的关键期。

因此，任何政府、企业和个人都不可能独自应对国际舞台上的各项挑战，需要携手合作；同时，无论国际、地区还是行业问题，都不可能孤立地得到解决，而是需要制定系统性方案。

巩固各国的共同利益，消弭国家之间和社会内部的撕裂与分化，正凸显出创新与合作的价值。正如习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上指出的，面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。

在新领军者年会13年的发展历史上，本届年会的国际化特征最为明显：70%的参会者来自大中华区以外的地区。另外，至少有来自世界各地130余位学界领袖参会。

“十三年来，新领军者年会已经发展成为领先的国际峰会，致力于推动各个地区、各个国家和各个行业下一代领袖之间的战略合作。今年，我们将汇聚世界顶尖创新者，共同制定富有创意的解决方案和独具特色的合作关系，携手应对人类社会面临的共同挑战。”世界经济论坛大中华区首席代表艾德维（David Aikman）表示。

践行：中国是全球化的坚定维护者

世界银行日前发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%、全球收入增加2.9%。

融入并践行经济全球化，中国一直在行动。

首届中国国际进口博览会吸引来自五大洲的3600多家企业参展，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成283项务实成果，中国扩大开放一系列新举措受到国际社会普遍欢迎。今年前5个月，中国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，同比增长4.1%，对“一带一路”沿线国家合计进出口更是增长9%。

在世界多极化、经济全球化大势中，中国始终是坚决推动者和理念倡导者。

近年来，中国推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展：进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商水平、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判……

“古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展。”习近平主席在二十国集团领导人峰会上关于世界经济形势和贸易问题的发言再一次表明了中国的态度和理念。

而作为观察世界经济的窗口，夏季达沃斯论坛更是破解全球化发展难题、提供中国方案的重要平台。这些年来，中国智慧、中国声音、中国方案通过夏季达沃斯论坛传播到全世界，为经济全球化以及包容性增长、科技创新驱动做出了卓越贡献。

2019年是新中国成立70周年，也是中国与世界经济论坛合作40周年。我们相信，即将召开的第十三届夏季达沃斯论坛，将再次为全球化进程注入新的动力，为全球合作共赢的行动倡议提供新的内涵。

(责编：杨曦、付长超)