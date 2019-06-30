辽宁：投资兴业的热土

2019夏季达沃斯明日在大连开幕

2019夏季达沃斯年会将于7月1日至3日在大连国际会议中心举行，这是在我国举办的第13届、辽宁承办的第7届夏季达沃斯年会。本届年会将围绕“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”主题，聚焦四大议题举办200场会议，来自全球120个国家的近2000名政界、商界、学术界和媒体人士参会。

近年来，辽宁拓宽领域，招商引资，招才引智，成为投资兴业的热土。宝马增资建沈阳第三工厂、沙特阿美石化项目落户盘锦……今年前5个月，辽宁实际到位内资1845.1亿元，同比增长14.5%；注册资本项下实际利用外资8.1亿美元，同比增长19.3%。



“一带五基地”助力振兴发展

辽宁提出加快构建全面开放新格局，以全面开放引领全面振兴，以大开放推动辽宁工业实现大发展。辽宁加速推进“一带五基地”建设，充分释放全省产业优势、科教优势、区位优势，聚焦智能化、高端化、成套化，提升先进装备制造业自主研发、设计、制造及系统集成水平；聚焦重点领域，突破一批关系国民经济和国防安全的重大技术；瞄准高端化、绿色化和智能化，加快新材料产业发展。

《中共中央 国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》提出，东北地区要实现全面振兴，走在全国现代化建设前列，成为全国重要的经济支撑带，具有国际竞争力的先进装备制造业基地、重大技术装备战略基地、国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地。“一带五基地”建设是党中央国务院振兴东北老工业基地的战略安排，也是辽宁实现全面振兴的标志性工程。

辽宁具有坚实的产业基础、丰富的物质和人力资源、完善的基础设施、丰厚的技术储备，为推进产业转型升级，增强内生发展动力，辽宁省委省政府2018年出台《辽宁省“一带五基地”建设框架方案》，以及与五基地建设相对应的五个工程框架实施方案，并分阶段制定了工作目标，对总体框架方案进行再细化、具体化。

“一带五基地”建设，科技创新是重要的支撑。辽宁重要技术创新与研发基地建设工程中心大力整合全省科技资源优势，形成合力，为科技创新与研发提供支撑保障服务。同时，积极打造科技体制改革的“试验田”，储备了一批产研院发展重点项目，并先后与地方政府、高校、科研院所、企业等机构进行洽谈、沟通，达成了十几项合作意向，通过战略合作实现双方优势互补，共享创新资源。

“宝马”在辽宁驰骋15年

2003年5月，宝马集团与华晨集团合资成立了华晨宝马汽车有限公司。2003年10月首款车型BMW 325i下线，2015年第100万辆国产BMW下线，2018年第200万辆BMW下线。

从2009年至2018年，华晨宝马沈阳生产基地的投资总额已达到520亿元人民币，拥有两座先进的整车工厂和一座生产BMW最新3缸和4缸发动机的动力总成工厂，第三整车工厂正在加紧建设中。

华晨宝马持续加大研发投入，2013年9月沈阳研发中心工程正式启用，用于新能源车型的整车开发以及量产车型的质量把控和本土化生产支持等。同年10月，宝马动力电池中心在沈阳揭幕，这是宝马集团全球第三家以及德国之外第一家完整的动力电池中心，集电池研发、生产及测试于一体，生产的BMW全新第五代动力电池，将应用于BMW品牌首款纯电动车型——全新BMW iX3，并计划于2020年在沈阳投产。

2018年10月，华晨宝马迎来了第三个工厂的奠基暨15周年庆典，在向中国乃至世界展示所取得辉煌成就的同时，宝马集团和华晨集团联合宣布了一系列的合作举措：签署战略合作协议，股东双方将延长华晨宝马的合资至2040年；新增投资30亿欧元，用于现有及新增生产设施项目。届时，华晨宝马将成为宝马集团全球最大的生产制造基地、出口基地之一，亚洲重要的研发中心和亚太地区战略中心。

中德装备园打造开放合作新平台

中德（沈阳）高端装备制造产业园作为我国首个以中德高端装备制造产业合作为主题的工业园区，坚持国际视野，致力打造开放合作的新平台。

以2015年12月国务院正式批复建设方案为标志，中德装备园成为第一个国家批复的中德高端装备产业园区，追求项目高端化，推进高质量发展，致力打造具有全球影响力的高端装备制造产业基地，打造改革的高地、创新的高地、开放合作的高地，以新气象新担当新作为助力辽宁振兴。

管理体制上，园区为可持续发展提供体制机制保障，推进人事制度改革，建立以“岗位任职、绩效管理”为核心的“能上能下、能进能出”的动态选人用人新机制。

辽宁创新打造对外开放平台，中欧班列现已直接连通中德装备园，为园区进出口贸易注入全新动力。中德装备园建设德国海德堡、瑞典韦斯特罗斯、深圳离岸创新中心，柔性引进人才、项目和资本，举办德国“沈阳铁西日”“沈阳遇见海德堡”中德合作论坛等活动，加强经贸交流。

围绕华晨宝马铁西工厂这一龙头，众多中外整车及零部件配套企业加速入驻。同时，德国SAP、中瑞福宁机器人、东北轨道交通、清华紫光、国信优异等智能制造、高端制造、工业服务领域优质项目接踵落户。

辽东湾迎来“华锦阿美”

2019年2月22日，盘锦鑫诚集团、中国兵器集团和沙特阿美集团在北京签署合资公司协议，在盘锦辽东湾新区合作打造集约化、高端化、差异化的石化产业基地。3月23日，合资公司华锦阿美石油化工有限公司正式成立。公司总投资超100亿美元，建成后年产能可达1500万吨炼油、150万吨乙烯及130万吨对二甲苯。

辽宁省将华锦阿美项目列为全省重大项目，成立了协调推进工作组，统筹协调，确保项目按时推进。辽宁省委、省政府多次召开会议，研究解决遇到的各项问题，在纳入国家重大利用外资项目、政府类审批、基础设施配套等多方面给予全面支持。

华锦阿美落地辽东湾，为辽宁深度融入“一带一路”、建设开放合作高地提供了新的契机。辽宁积极探索与沙特在基础设施、制造业、金融、投资和能源等更多领域的合作，充分发挥华锦阿美项目的溢出效应，积极谋划下游企业的引进工作，延伸石化产业链，做强做优做大全省石化产业。

数据来源：辽宁省委宣传部

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 08 版）

(责编：杨曦、付长超)