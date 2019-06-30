本报大阪6月29日电 （记者杜尚泽、岳林炜）2019年6月27日至29日，国家主席习近平应邀赴日本大阪出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，此次G20峰会是在国际局势变乱交织的历史关口举行。习近平主席站立时代潮头，不畏浮云遮望眼，从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，为世界经济和全球治理明确方向，为大国关系和国际合作把脉开方，展现了中国领导人的远见卓识，发挥了负责任大国的作用担当。

两天时间里，习近平主席接连出席20多场活动，高举多边主义旗帜，倡导伙伴合作精神，践行互利共赢理念，阐释共同发展主张。会场内，习近平主席的重要讲话引发共鸣，中国理念方案广获支持。会场外，习近平主席的峰会外交牵动全球目光，中美元首会晤备受关注。国内外舆论高度评价访问成果，认为习近平主席此访致力于凝聚共识、增进理解、推动合作、传递信心，为峰会成功作出重要贡献，为世界和平发展增添稳定预期。

一、汇聚多边主义的广泛共识

王毅说，当前单边主义和保护主义持续蔓延，侵蚀各国互信协作，冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长。世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。此访期间，习近平主席参加G20峰会全体会议，秉持多边主义精神，引导对话讨论朝着合作、包容、共赢的方向发展，指出人类从闭塞走向开放是不可阻挡的时代潮流，各国早已休戚与共、命运相连。我们要立足共同利益，着眼长远发展，避免因一时短视而犯下不可挽回的历史性错误。习近平主席出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤、中非领导人会晤等“小多边”活动，呼吁各方坚持共商共建共享全球治理观，维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，共同促进多边主义和自由贸易，推动国际关系民主化，建设开放型世界经济，在会场内外得到广泛响应。习近平主席会见联合国秘书长古特雷斯时强调，形势越是复杂严峻，越要彰显联合国的权威和作用。中国、法国、联合国在G20峰会期间举行气候变化问题小范围会议，继续以实际行动支持全球应对气候变化进程。在各方共同努力下，G20大阪峰会发出支持多边主义的主流声音，为国际形势发展注入稳定性和正能量。事实证明，倡导和践行多边主义，不仅是中国一家的选择，已成为世界上绝大多数国家的共识和心声。得道多助。中国坚持多边主义的人间正道，站在历史和道义的正确一边，正在国际上赢得越来越多的理解和支持。

二、引领G20合作的正确方向

王毅说，在世界经济前行的十字路口，在国际体系变革的关键阶段，G20加强政策协调与合作的重要性和迫切性有增无减。习近平主席着眼时代发展要求，倡导各方尊重客观规律，把握发展大势，胸怀共同未来，做到四个坚持：一要坚持改革创新，挖掘增长动力，实现高质量发展；二要坚持与时俱进，完善全球治理，推进国际金融体系改革；三要坚持迎难而上，破解发展瓶颈，让更多国家和地区从经济全球化中获益；四要坚持伙伴精神，妥善处理分歧，通过平等协商扩大共识。这些倡议为应对世界经济面临的挑战指明了方向，有利于开辟更加广阔的全球发展空间，有助于营造风清气正的国际合作环境。作为最大发展中国家领导人，习近平主席坚持发展视角，推动G20将发展置于宏观经济政策协调的优先位置，在包容发展、基础设施建设、数字经济、气候、能源、环境等问题上照顾发展中国家的合理诉求。针对一些国家关注的世贸组织改革问题，习近平主席强调要维护世贸组织核心价值和基本原则，坚持“特殊与差别待遇”，并以协商一致方式推进，使世贸组织更加有效践行开放市场、促进发展的宗旨。习近平主席倡导召开中非领导人会晤，重点讨论深化中非互利合作、落实联合国2030年可持续发展议程等问题，强调中非合作要发挥引领作用，凝聚国际社会支持非洲发展的合力，受到与会非洲领导人和联合国秘书长的一致好评。

三、促进大国关系的健康发展

王毅说，由于美方采取一系列单边和保护主义行径，损害了中方的正当合法权益，中方不得不作出必要反制，两国关系的复杂性明显上升。此次峰会期间，习近平主席应约同美国总统特朗普举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题表明中方立场，就当前面临的重大挑战坦诚沟通。习近平主席总结中美建交40年来的经验启示，指出中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，应避免落入所谓冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。习近平主席强调，在涉及中国主权和尊严的问题上，中方必须维护自己的核心利益。特朗普表示，他珍视同习近平主席的良好关系，两国元首保持密切联系非常重要；美方重视美中关系，对中方没有敌意；美方愿同中方开展合作，希美中关系越来越好。习近平主席还重申中方在台湾问题上的严正立场，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。特朗普总统确认美方立场没有改变。美方将继续奉行一个中国政策。

关于中美经贸摩擦，习近平主席强调，中美经贸合作的本质是互利双赢，双方的分歧终归要通过平等对话磋商找到双方都接受的解决办法。特朗普总统对此赞同，表示应妥善处理双方在经贸等领域的分歧，美方将不对中国出口产品加征新的关税。

王毅说，两国元首会晤达成的最重要共识是：双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。双方宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。这些重要共识向国际社会和全球市场发出积极和正面信号。

王毅说，尽管中美之间仍会存在这样那样的矛盾和分歧，但我们有理由相信，只要双方按照两国元首确定的原则共识，牢牢把握双边关系发展正确方向，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，妥善解决两国关系现有及可能出现的各种问题，就有望推动中美关系行稳致远，更好造福两国人民，惠及世界人民。

王毅说，习近平主席此次赴大阪出席G20峰会，受到日方高度重视。安倍晋三首相在习近平主席抵达当日即举行会谈并设欢迎晚宴。双方就推动两国关系进一步改善发展达成十点共识，强调要恪守中日四个政治文件确立的各项原则，践行中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识；加强高层引领，深化利益交融，为彼此企业提供公平、非歧视、可预期的营商环境；倡导文明对话，促进民心相通，妥善处理敏感问题，推动构建建设性双边安全关系；携手应对全球性挑战，维护多边主义和自由贸易体制，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。这些共识为今后的中日关系明确了方向。习近平主席同韩国总统文在寅会晤，就双边关系及朝鲜半岛形势交换意见并达成新的共识。习近平主席分别会见法国总统马克龙、德国总理默克尔，商定继续推进双多边框架下的对话合作，带动中欧关系深入发展。习近平主席重视同新兴市场国家和发展中大国领导人的团结协作，同南非总统拉马福萨、印尼总统佐科分别会晤。在出席金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤期间，习近平主席强调要深化金砖战略伙伴关系，平衡推动经济、政治安全、人文交流三大领域合作，夯实金砖合作基础；要加强中俄印三方合作机制，坚持对话不对抗、结伴不结盟，走出一条大国合作共赢、良性互动的新路。

当前中东形势、朝鲜半岛问题处于重要敏感节点，牵动大国关系走向，成为本次峰会期间各方关注讨论的话题。习近平主席同与会领导人沟通交流、协调立场，鼓励引导有关国家加强对话协商、维护地区和平稳定，为推动热点问题政治解决进程发挥了建设性作用。

四、阐明中国发展的光明前景

王毅说，中国发展振兴是不可阻挡的历史必然，同时也难免伴随干扰和杂音。习近平主席利用此访公开讲话、会谈会见等场合，阐释中国发展理念和合作主张，强调中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，增进了外界对中国的理解和支持。习近平主席介绍中国经济稳中向好的运行态势，宣布中国在开放市场、扩大进口、改善营商环境、推动自贸安排和区域经济一体化的明确态度和最新举措，指出中国正加快形成对外开放新局面，努力推进高质量发展。习近平主席结合G20峰会有关议题，介绍高质量共建“一带一路”理念，欢迎所有感兴趣的合作伙伴共同参与，延续放大了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的积极效应。中国已成为创新和数字经济大国，习近平主席大力倡导国际创新合作，强调要超越疆域局限和人为藩篱，让创新成果惠及更多国家和人民。这些倡议主张自信坦荡、掷地有声，彰显中国将自身发展与世界共同发展相统一的博大胸怀。各方普遍看好中国发展前景，认为习近平主席宣示的新一轮改革开放举措有诚意、有分量，高质量共建“一带一路”合作顺潮流、合民心，再次表明中国是世界经济增长的动力源，是全球共同开放的推动者，是各国拓展商机的大市场，将向国际社会提供更多机遇、释放更大红利。

王毅最后说，习近平主席此访统筹多边和双边、兼顾大国和周边、涵盖发达国家和新兴市场及发展中国家，是中国全方位外交又一次成功实践。今年6月以来，习近平主席接连四次出访，创造了新中国外交史上的纪录。这四次重要外交活动紧密衔接、协调推进，实现了中国国际影响的再提升、外交总体布局的再完善、战略运筹空间的再拓展。当前世界乱局变局仍在持续，各种不稳定不确定因素还在蔓延，我们要以习近平外交思想为指引，保持清醒、保持定力、沉着应对、积极有为，奋力开创中国特色大国外交的新业绩。

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 01 版）

(责编：杨曦、付长超)