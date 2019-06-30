人民日报钟声：言则必行 行则将至

6月29日，世界关注中美两国元首在大阪举行会晤。 “两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。”这些信息传来，令中美两国和国际社会各方看到了新的希望。

准确把握中美关系的根本性问题，才能为两国关系未来发展定向把舵。世界前两大经济体，推进以协调、合作、稳定为基调的双边关系，其意义不言而喻。习近平主席强调，从根本上讲，中美经贸合作的本质是互利双赢。中美双方存在巨大利益交集，两国应该成为合作好伙伴，这有利于中国，有利于美国，也有利于全世界。这是习近平主席反复强调的一个重要观点。这一立场从来没有动摇过。

中美关系的今天从历史中走来。中美两国人民有着悠久的友好传统。正值中美建交40年，人们不应忘记从“乒乓外交”起步的中美双边接触所承载的两国人民浓浓的友好情谊，不应忘记中国大市场敞开胸怀拥抱世界给中美两国经济创造的发展机遇。响应人民的心声，维护中美共同利益，需要双方致力于把现实的、潜在的一切积极因素都挖掘出来、调动起来，让两国合作面越拓越宽，让建设性行动势头越来越强。

尽管中美两国存有一些分歧，但具有主导性意义的客观现实是双方利益高度交融、合作领域广阔。处理大国关系，必须从大处着眼，必须站在全局高度理性判断得失利弊。管控分歧是中美双方需要共同担起的责任，要避免因一时短视犯下不可挽回的历史性错误。当此之时，格外需要清醒认识到中美两国不能落入所谓冲突对抗的陷阱，要让真正的智慧发挥作用，选择相互促进、共同发展之道，为柳暗花明创造条件。

“我珍视同习近平主席保持良好的关系，愿意和中国加强合作”“我对中国没有敌意，希望两国关系越来越好”“美方将和中方按照两国元首确定的原则和方向，努力工作”……中美元首大阪会晤期间特朗普总统的有关表态也引起国际舆论关注。双方作出重启经贸磋商的决定，表明愿意通过对话磋商寻找彼此都能接受的办法来解决问题。问题是还要做到言必信、行必果。

值得强调的是，只有顺应两国民意、尊重客观规律，才能让中美共同利益最大化。合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好。实践反复证明，牢牢把握正确方向是关键，没有相互尊重、平等互利，就不可能确保中美关系持续健康稳定向前发展。眼下，按照两国元首确定的原则和方向，保持各层级交往，加强各领域合作，至关重要，也是当务之急。

二十国集团领导人大阪峰会上，中国宣布进一步扩大开放的若干重大举措——进一步开放市场，主动扩大进口，持续改善营商环境，全面实施平等待遇，大力推动经贸谈判。世界共同感知，中国日益加快形成对外开放新局面，呈现出高质量发展的光明前景。中国能够走好自己的路、办好自己的事，愿意同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。放眼中美关系未来，不能脱离这样的时代背景和国际背景。

中美经贸磋商再次重启，人们期待这是真正意义回归正轨。用诚意增互信，用理性作抉择，用共识促行动……道阻且长，行则将至。

《 人民日报 》（ 2019年06月30日 02 版）

(责编：杨曦、付长超)