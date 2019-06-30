统计局：6月中国制造业PMI为49.4% 与上月持平

人民网北京6月30日电 （杨曦）国家统计局今日发布了6月份中国采购经理指数。数据显示，2019年6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，与上月持平；非制造业商务活动指数为54.2%，比上月微落0.1个百分点，继续位于扩张区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，6月份制造业运行主要有以下几个特点：一是生产总体保持扩张，产业转型升级继续推进；二是市场订单增长动力偏弱，外贸发展环境趋紧；三是受国内外大宗商品价格波动和部分行业供求关系变化等影响，价格指数双双回落；四是企业对近期市场发展预期基本稳定。

中国制造业采购经理指数运行情况

从企业规模看，大型企业PMI为49.9%，比上月下降0.4个百分点，微低于临界点；中、小型企业PMI为49.1%和48.3%，分别比上月回升0.3和0.5个百分点，位于临界点以下。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为51.3%，比上月回落0.4个百分点，位于临界点之上，表明制造业生产继续保持增长，增速放缓。

新订单指数为49.6%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点之下，表明制造业产品订货量有所减少。

原材料库存指数为48.2%，比上月回升0.8个百分点，位于临界点之下，表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄。

从业人员指数为46.9%，比上月下降0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工景气度有所回落。

供应商配送时间指数为50.2%，虽比上月回落0.7个百分点，但位于临界点之上，表明制造业原材料供应商交货时间快于上月。

中国非制造业采购经理指数运行情况

分行业看，服务业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.1个百分点，服务业继续保持稳步扩张。从行业大类看，铁路运输业、航空运输业、电信广播电视卫星传输服务、货币金融服务和保险业等行业商务活动指数位于59.0%及以上的较高景气区间，业务总量较快增长；道路运输业、住宿业、餐饮业和居民服务及修理业等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为58.7%，比上月上升0.1个百分点，继续位于较高景气区间，建筑业生产活动略有加快。

新订单指数为51.5%，比上月上升1.2个百分点，高于临界点，表明非制造业市场需求继续增长，且增速有所加快。分行业看，服务业新订单指数为50.7%，比上月上升0.7个百分点；建筑业新订单指数为56.0%，比上月上升3.9个百分点。

投入品价格指数为51.5%，比上月回落0.7个百分点，位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅有所收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为51.1%，比上月回落0.6个百分点；建筑业投入品价格指数为53.9%，比上月回落1.2个百分点。

销售价格指数为49.7%，比上月下降0.2个百分点，低于临界点，表明非制造业销售价格总体水平有所回落。分行业看，服务业销售价格指数为49.1%，比上月下降0.4个百分点；建筑业销售价格指数为52.8%，比上月上升0.2个百分点。

从业人员指数为48.2%，比上月下降0.1个百分点，位于临界点之下，表明非制造业企业用工景气度略有回落。分行业看，服务业从业人员指数为47.9%，与上月持平；建筑业从业人员指数为50.4%，比上月回落0.2个百分点。

业务活动预期指数为60.6%，比上月上升0.4个百分点，继续位于高位景气区间，表明非制造业企业对近期市场发展比较乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为60.3%，比上月上升0.8个百分点；建筑业业务活动预期指数为62.6%，比上月回落1.5个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

2019年6月份，综合PMI产出指数为53.0%，比上月回落0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动保持扩张，但步伐有所放缓。

(责编：杨曦、付长超)