原标题：迎接达沃斯，我们准备好了

23岁的陈涛这几天特地买了一套西服，“长这么大第一回穿，达沃斯要开了，作为一名志愿者，我必须看起来更精神点儿”。说这话时，他低头瞄了一眼手里的外事礼仪笔记。

陈涛是一名大四学生，2019大连夏季达沃斯年会的500名大学生志愿者之一。从2月底开始，他与其他志愿者一起参加了急救、礼仪、文化推介等十几场培训，“天天在温习，都记在脑里了”。

“从报名的6000多名大学生中选拔、组建志愿者队伍，面试、体检、培训，而这只是筹备工作中很小的一部分。”大连市夏季达沃斯论坛筹委会有关负责人说，“每一项筹备工作都千头万绪，8个多月来，20个筹备组协同参战，紧张有序地推进，目前各项准备工作已经就绪。”

大连国际会议中心是座贝壳外形的漂亮建筑，作为本届大会的主会场，这里已是大连的新景点，中外游客纷纷在此拍照留念。两个由绿植构成的巨型鹦鹉螺和地球仪雕塑坐落在南北门外，雕塑上关于夏季达沃斯年会的标志十分醒目。

“目前，会场搭建工作全部完毕，水、电、气及消防等设施全面检测、检修，人员24小时值守，随时准备迎接各位嘉宾的到来。”筹委会有关负责人说。

许多市民发现，大连这座美丽的海滨城市，“颜值”更高了。几个月来，城建管理部门持续开展市容环境综合整治专项行动，清理违规设置广告、清扫卫生死角、清洗道路护栏，建设精品街景绿地34处，完成55处街景绿化。城市迎宾路沿线及主会场周边，450万株鲜花随风摇曳，静候来宾。

在大连机场，入境大厅的16个入境关口中，有4个配备了带有年会标识的LED指引牌，它们是专门为与会嘉宾设立的快速通关入口，同时各航空公司通过提前合理调配机型、保障重点航线等措施，保证客流通畅。在礼宾接待服务上，筹委会严格筛选14家酒店作为指定接待酒店，同时加强对接待酒店卫生监督动态检查，排除隐患，确保年会饮食安全。

5G的大范围应用是本届年会的一大亮点。“如果现在你在会场、酒店、机场、火车站、大连港客运码头、棒棰岛、星海广场等区域，只要有5G终端，就可以体验到高速率的通信服务。”筹委会有关负责人说。

一场大型国际会议的成功举办，安保工作不容有疏漏。筹委会协调相关成员单位制定完善了62种方案和44类专项预案，为年会的举办提供了强大的护航保障。

2019夏季达沃斯即将盛装启幕，美丽的滨城将以饱满的热情和靓丽的姿态拥抱八方宾客。迎接达沃斯，我们准备好了！

(责编：任妍、杨曦)