原标题：辽宁营商环境从“短板”变“跳板”

7月1日，一场世界性的盛会“夏季达沃斯”论坛将在辽宁举办。“夏季达沃斯”不仅是把握世界经济潮流，勾勒发展思路的重要窗口，更是一个重要的招商引资、引智平台。继2015夏季达沃斯年会上辽宁与参会企业签下81.4亿美元合作大单后，辽宁在2017夏季达沃斯年会上又签约25个项目。其中，外资项目17个，项目涉及新能源、新材料、石化、汽车零部件、信息技术、健康医疗、金融、旅游、商贸等多个领域，为辽宁转型发展、产业升级再添新的动力。

辽宁将优化营商环境作为推动全面振兴全方位振兴的战略举措，连续三年在《政府工作报告》中重点部署，提出“打造发展环境最优省”的建设目标。在找差距、补短板，聚焦营商环境突出问题过程中，辽宁坚持“建设”与“监督”并举，使营商环境从“短板”变“跳板”，持续激发民间投资活力。

今年一季度，辽宁全省民间投资比上年同期增长17.3%，远高于去年全年7.7%的增速，占全省投资比重达到69.2%；规上民营企业增加值增长16.4%；民营企业进出口总额增长11.7%。民间投资快速回暖，反映出辽宁的营商环境持续优化和企业家信心显著增强。

近年来，辽宁以“放管服”改革为根本点，释放市场活力。坚持刀刃向内，削政府的“权”，去部门的“利”，理顺政府和市场的关系。持续开展权责清单梳理工作，能减尽减、能放尽放。省政府先后9批次取消调整行政职权1077项，非行政许可审批一律取消。

按照“三级八统一”原则，即“省、市、县三级，事项设定、法定依据、审批要件、办理流程、办理时限、收费标准、数据归集、评价体系统一”，推进行政审批标准化。深入推进商事制度改革，工商登记前置审批事项减至32项，实行“三十二证合一”。同时，坚持开展简政放权“回头看”，切实解决明放暗不放、承接不到位问题，提高放权“含金量”。优化政务服务，进驻省政务服务中心的申报要件由最初的13476件减少到8669个，审批用时比法定时限平均压缩50%，近40%的业务做到即来即办、“立等可取”。

随着改革逐步深入，辽宁经济活力再现，越来越多的大企业来到辽宁投资，营商环境越变越好，已渐成共识。浴火重生的老工业基地，“投资热土”的名片愈擦愈亮，辽宁处处蕴含着无限发展机遇。（杜梦雅）

(责编：任妍、付长超)