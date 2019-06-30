原标题：“全球化4.0”呼唤新型“领导力4.0”——写在2019年夏季达沃斯论坛即将开幕之际

世界目光，再次聚焦中国大连。

7月1日至3日，世界经济论坛第十三届新领军者年会将在这座美丽的东北海滨城市举行。

半年前，皑皑白雪间，“全球化4.0”概念在瑞士达沃斯论坛上首次提出，引发各方热议。

半年后，青山碧海旁，“领导力4.0”成为夏季达沃斯论坛主打词，吸引众人目光。

从“全球化4.0”到“领导力4.0”，新领军者们不止步于对全球化“怎么看”的宏大叙事，更着眼于“怎么办”的务实选择。

探寻与新型全球化相匹配的领导力与合作方式，成为本次论坛的焦点。

全球化“变与不变”

“不断恶化的国际关系妨碍各国应对与日俱增的严峻挑战，地缘政治紧张和经济前景黯淡都将进一步挫伤国际合作前景。”今年1月，世界经济论坛发布报告指出，一系列重大变化，正开辟一个新的全球化时代。

“全球化4.0”概念，由此进入人们视野。正如2019年大连夏季达沃斯论坛组织方所说的，“全球化4.0”意味着全球经济的根本性变革，这些变革受环境挑战、区域竞争、经济不平等和技术更新等因素推动，正以前所未有的规模和速度重塑企业、社区乃至国家的发展。

面临世界百年未有之大变局，各种声音此起彼伏，不过“挑战与机遇并存”仍是国际社会共识。在今年初瑞士达沃斯论坛上，一些人士的观点令人印象深刻。

国际知名全球化专家、日内瓦高级国际关系学院教授理查德·鲍德温认为，与上一轮全球化导致发达国家蓝领失业相比，本轮全球化有可能危及白领饭碗。

微软公司CEO萨蒂亚说，第四次工业革命带来技术创新和效益增长，但也出现隐私权、公平权、就业、难民等问题。面对增长和公平脱钩的现象，需要把全球化推动到新阶段。

世界经济论坛“社会与创新”项目负责人尼古拉斯·戴维斯表示，第四次工业革命和“全球化4.0”，都是始于建立对共同未来的相同承诺：争取共同利益，造福子孙后代。

寻找新的“打开方式”

“我们将汇聚世界顶尖创新者，共同制定富有创意的解决方案和独具特色的合作关系，携手应对人类社会面临的共同挑战。”世界经济论坛大中华区首席代表艾德维表示，本届论坛以“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”为主题，把重点放在全球化新时代的正确“打开方式”上。

论坛期间，约200场次会议和研讨会，一系列研究报告和声明，将紧紧围绕新技术、新理念、新模式、新业态等展开。组织方认为，我们必须了解那些在经济领域发挥巨大影响的新领军者们，正如何改变当前产业模式。

为适应全球化新时代，论坛关注领导力变革。这包括，培养灵活行业领导力，实现技术领导力，保持经济领导力和提升负责任领导力。

在第四次工业革命浪潮下，人们不难注意到，灵活敏锐的新生企业正以相对较少的资源改变着整个行业，曾经的领先组织往往难以与之匹敌；而科技对经济的推动力，正处于前所未有的高峰，全球前十大公司中有七家是科技企业……由此，论坛将探讨“5G的重要性”“技术改变就业”“赋能领导层利用AI”等话题，思考技术、商业和政策领袖将探索如何重整组织和商业模式，以更好迎接未来。

在全球化背景下，越来越多人意识到，企业未来增长潜力，取决于其所在的整体环境与社会的健康程度。本次论坛设置“全球网络安全迈上新台阶”“气候变化：下一场金融危机？”等议题，期待各国领导者推动公平、可持续的增长战略。

“中国方案”令人期待

尽管全球化问题需要全球性回应，但当前国际贸易逆流涌动，全球合作压力陡增，而这更增加了人们对中国的期待。正如艾德维在本次年会前所说：“当前全球不稳定不确定因素增多，世界各方期待倾听中国声音，期待与中国深入对话。”

本次论坛的近2000名政、商、学、媒体界代表，其中70%来自中国以外的国家和地区，这本身就说明了各方对全球化的认同、对中国的认可。

除了一系列重磅会议，世界经济论坛也将在本届年会期间发布一系列重磅报告和声明，包括十大新兴技术、2019年度技术先锋、年度青年科学家等，这体现了组织方对中国平台的重视。

夏季达沃斯进入中国13年，关于中国的话题也越来越多。本届论坛上设置了“塑造中国未来金融业”“中国的生物科技革命”“中国经济前景展望”“‘一带一路’的未来”等讨论，几乎每个涉及全球化的重大话题，都会满足与会者对“中国方案”的关注。

众智激荡间，中国如何与各方携手，开辟全球化新时代的成功之道，值得期待。（王炳坤、刘红霞）

(责编：任妍、付长超)