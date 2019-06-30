原标题：大连警方多措并举 护航夏季达沃斯

人民网大连6月29日电（记者 胡婧怡）距离第十三届夏季达沃斯论坛召开仅剩1天多时间，在作为主会场的大连国际会议中心及其周边，安全保卫工作已进入实战状态。

“夏季达沃斯年会第7次在大连举办，警方的安全保卫工作正在有序和严密进行中，让中外来宾在大连开一个安全、放心的夏季达沃斯年会，是安全保卫工作的首要目标。”大连市公安局达沃斯年会安保相关负责人说。

6月29日开始，大连警方启动社会面巡控一级勤务，多警联动、强化举措、连续作战。通过“点线面”结合，最大化布警街面，全面提高社会面见警率，护航达沃斯平安：每日出动1700余名专业巡逻警力、100余辆巡逻车，73支巡特警直属巡逻队重点巡控90个应急响应处置圈，对63个A、B、C级重点部位每日开展重点巡控。

在公共领域安全方面，大连公安机关强化屯兵街面、动态备勤，全面提高快速反应和应急响应能力。通过“打防”结合，最大化稳控治安：全面加强对桥梁隧道、主要干道、各大广场、旅游景点等城区重点要害部位的巡控守护，加强对街面违法犯罪的打击震慑，提升地铁安检力度和等级，重拳打击公交车扒窃犯罪活动，提高群众安全感。

在交通管理方面，大连警方多措并举，全力打造更加有序、畅通、安全、绿色、文明城市道路交通环境。从5月20日开始在全市范围内开展为期半年的“文明同行”交通环境提升行动，持续巩固深化礼让斑马线，以"治乱、治堵、治患"为重点，全力打击乱停车、乱挂牌、乱骑乘、乱抢行等交通违法行为。为缓解会议期间的交通压力，确保道路交通秩序顺畅，大连将从30日开始实行车辆单、双号通行，交警部门将实行临时性封闭管制，控制交通总量，均衡路网流量，在保证年会顺利进行的前提下，尽量减少对正常交通的干扰。

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