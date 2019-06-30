北京调整住房公积金缴存基数上下限

北京住房公积金管理委员会办公室日前发布公告，从7月1日开始，调整2019年度北京地区住房公积金缴存基数上下限。其中，月缴存基数上限调整为27786元。按照单位和个人住房公积金缴存比例最高12%计算，月缴存额上限为6668元，其中职工和单位月缴存额上限均为3334元。

公告中要求，调整后月缴存基数下限为2200元，领取基本生活费职工的月缴存基数下限为1540元。根据《住房公积金管理条例》，职工住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例；单位为职工缴存的住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以单位住房公积金缴存比例。

按照北京市《2019年住房公积金归集使用计划》，北京地区各类缴存单位为职工缴存住房公积金比例为5%至12%，由各类缴存单位根据自身经济情况，在5%至12%缴存比例范围内自主确定本单位具体缴存比例。住房公积金月缴存额上限，按照北京市统计局公布的2018年北京市全市职工月平均工资的3倍，分别乘以单位和职工住房公积金缴存比例之和确定。

公告中还要求，缴存单位在跨年清册核定选择住房公积金缴存比例出现错误的，可通过住房公积金单位网上业务系统调整一次。新受理的住房公积金个人贷款，计算借款申请人贷款金额所使用的月基本生活费标准按1540元执行。（新华社北京6月30日电 记者李嘉瑞）

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