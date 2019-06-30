北京调整住房公积金缴存基数上下限

北京住房公积金管理委员会办公室日前发布公告，从7月1日开始，调整2019年度北京地区住房公积金缴存基数上下限。其中，月缴存基数上限调整为27786元。按照单位和个人住房公积金缴存比例最高12%计算，月缴存额上限为6668元，其中职工和单位月缴存额上限均为3334元。
公告中要求，调整后月缴存基数下限为2200元，领取基本生活费职工的月缴存基数下限为1540元。根据《住房公积金管理条例》，职工住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例；单位为职工缴存的住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以单位住房公积金缴存比例。
按照北京市《2019年住房公积金归集使用计划》，北京地区各类缴存单位为职工缴存住房公积金比例为5%至12%，由各类缴存单位根据自身经济情况，在5%至12%缴存比例范围内自主确定本单位具体缴存比例。住房公积金月缴存额上限，按照北京市统计局公布的2018年北京市全市职工月平均工资的3倍，分别乘以单位和职工住房公积金缴存比例之和确定。
公告中还要求，缴存单位在跨年清册核定选择住房公积金缴存比例出现错误的，可通过住房公积金单位网上业务系统调整一次。新受理的住房公积金个人贷款，计算借款申请人贷款金额所使用的月基本生活费标准按1540元执行。（新华社北京6月30日电 记者李嘉瑞）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】