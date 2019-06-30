凤凰展翅 北京新机场如期竣工

这是6月14日无人机拍摄的北京大兴国际机场航站楼。截至6月30日，北京大兴国际机场各建设主体负责的主要工程项目均如期顺利竣工，完工项目一次验收合格率均达100%。大兴国际机场工作重心从工程建设转入准备投入运营。新华社记者 才扬 摄

截至6月30日，北京大兴国际机场各建设主体负责的主要工程项目均如期顺利竣工，完工项目一次验收合格率均达100%。大兴国际机场工作重心从工程建设转入准备投入运营。

民航局有关负责人表示，进入2019年以来，北京大兴国际机场项目涉及的机场主体工程、航空公司基地工程、空管航油工程、各项配套工程以及外围的高速公路、高铁城铁等工程均如期建设完成，相关竣工验收工作有序推进。

这位负责人表示，大兴国际机场主要工程项目的如期竣工，为下一步开展联调联试、投运演练打下了坚实基础，机场也将工作重点转入准备投入运行。在投入运营阶段，机场将进行6次综合演练。6次综合演练将覆盖航站楼、飞行区、公共区和货运区全部区域，包含了航空器流、人员流、行李流、交通流、货运流、物料流、信息流、数据流全流程，分为日间、夜间演练。综合演练科目共计787个项目，航班量达500班次，计划模拟旅客51984人次，模拟行李35270件次。在正式演练之前，机场将开展投运推演，进一步做好风险研判，深化细化优化投运方案，做好投运的各项准备。通过演练最大限度地发现问题,并及时化解，确保机场顺利投运。

据了解，大兴机场运行中心将于7月初完成人员的正式入驻，7月中旬完成设备设施及系统联调联试、岗位实操考核及单专项演练，并开始24小时值班。首都机场集团各专业公司也拟于8月中旬全部入驻大兴机场，进入常态运行。

目前，大兴机场输油管道已经正式通油，地源热泵系统开始运行，地铁大兴机场线正在进行空载试运行，机场航站楼内正在进行整体开荒保洁，机场各项工作均按照进度计划顺利进行。（新华社北京6月30日电 记者齐中熙 李嘉瑞）

这是6月14日无人机拍摄的北京大兴国际机场航站楼。新华社记者 才扬 摄

这是6月14日无人机拍摄的北京大兴国际机场航站楼。新华社记者 才扬 摄

这是6月14日无人机拍摄的北京大兴国际机场航站楼内景（全景拼接照片）。新华社记者 才扬 摄

(责编：栗翘楚、杨曦)