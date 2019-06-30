热闹的达沃斯市民代表文化晚宴。大连新闻传媒集团AMNC2019报道组吕文正 摄

“提前给达沃斯暖暖场！”6月28日晚，市民苏苏在微信朋友圈发的一条信息，立即引来点赞和评论。在东港商务区音乐喷泉广场举行的2019大连夏季达沃斯年会市民代表文化晚宴，也是年会“大连之夜”文化晚宴的预演，首次邀请1500余名社会各界人士代表及家人参加，骄傲、自豪，与城市共享荣光……热度持续至今。

被邀请的25名劳模代表之一、全国劳模鹿新弟说：这是我第一次走进达沃斯，一进会场眼睛就不够用了，秸秆手工技艺、虎头鞋帽、大连贝雕、面塑、手工麦秸画、剪纸、漆雕葫芦、吹糖人；大连槐花糕点、大连海鲜、大连焖子，还有多姿多彩的文艺节目。通过这个活动，让我感受到大连面向东北亚打造对外开放新高地的决心和信心。作为一个劳模、工匠，我更应该为大连的“两先区”建设添砖加瓦。夏季达沃斯是大连的盛会、中国的盛会，我爱大连！

全国劳模毛正石说，感谢市委、市政府及工会给予我们的厚爱，提前欣赏到2019夏季达沃斯年会“大连之夜”的精彩演出，品尝到大连美食。在美丽的海边，有喷泉，有美景，有美食，更有欢乐的市民齐聚一堂，这是祥和的城市氛围。以这种形式迎接参加夏季达沃斯的各国嘉宾，充满了开放和欢乐，体现了中国文化的博大精深。这是大连的创新之作。愿2019夏季达沃斯比以往任何一届都更精彩！

“能参与到夏季达沃斯年会市民代表文化晚宴的现场，近距离观看大连最高水平的艺术表演，我特别荣幸！舞台上的灯光闪耀特别梦幻，尤其是美丽的‘茉莉花’一唱起来，我们品着美酒、吹着海风，仿佛整个人都年轻起来，陶醉在东港美丽的夜里！”已经退休市民代表于女士说，这是大连市民一份特别的幸福！

市民张丽娟体验了两个高科技项目——“模拟航海”和“360太空舱球幕飞行影院”，这两个科技项目均是以大连的街景为背景——驾驶轮船从小平岛开到星海湾，前方的跨海大桥昂首挺立，左侧鳞次栉比的大厦是大连街景原汁原味的呈现；走进太空舱，飞越“劳动公园”“人民路”“金石滩”“发现王国”“滨海路”……甚至还设计了在“航母”上起飞的体验，参与者都呼“过瘾”！“用8分钟飞越大连”，城市的美丽尽收眼底。“除了美食、美景和美丽的节目，让普通市民来感受高科技大连的魅力，这是文化晚宴带给我的惊喜，让我与城市共享荣光！”

苏苏说，我们一家三口第一次感到，原来达沃斯距离咱老百姓这么近。“想想世界级大咖也将都穿梭在这个场地，分享中国元素、大连文化，我们很骄傲。”（许晓楠 曲琦）

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