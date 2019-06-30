7次承办夏季达沃斯今年演绎“不重样的精彩”

2019大连夏季达沃斯年会将于7月1日至3日在大连国际会议中心举行，这将是大连市第七次承办夏季达沃斯。记者从市达沃斯办公室获悉，每一届年会都有每一届的特色，今年的年会将呈现出许多新亮点，演绎夏季达沃斯“不重样的精彩”。

新技术、新理念、新元素、新面孔，呈现年会精彩

新技术，会场实现5G信号全覆盖。为向本届年会提供最高端最先进的通信服务，展现大连信息通信业发展新成果，大连市夏季达沃斯论坛筹备协调委员会首次组织电信企业开展达沃斯5G场景应用工作，主会场、重要酒店、交通枢纽、重点景区的5G信号实现全覆盖。与会代表不仅可畅享5G服务带来的快捷便利，还可近距离体验5G支持下的全景VR、5G+4K超高清电视等精彩应用。

新理念，绿色办会重环保。绿色会场、绿色搭建、绿色交通、绿色餐饮……本届年会坚持把绿色办会理念贯穿于各个方面。国际会议中心所有装修装饰材料均符合绿色环保要求。倡导嘉宾集体出行，酒店会场通勤将使用100台纯电动车辆保障。优先选用绿色食品原材料等，并使用环保餐具和可重复使用的环保容器包装、运输，采用可降解材料进行外包装。

新元素，多方位展示中国传统文化。7月1日晚，将在东港商务区举办一场高水准的文化晚宴，主题为“大连之夜——浪漫、时尚、科技、活力、国际、生态之城”。现场不仅有省内多家知名演艺团体表演的民族舞蹈、杂技、京剧、芭蕾和民乐等，还将集中展示大连企业研发的越野飞机、巨型机械仿真马和VR数字体验等高科技设备。现场制作的中国味道和地方特色美食，具有代表性的贝雕、剪纸、面塑等非物质文化遗产和大连地工产品，将为嘉宾带来纯正的中国传统文化体验。年会期间，还将举办新领军者年会艺术大展，举办中医、京剧、茶艺等中国传统文化项目体验。

新面孔，非论坛会员企业将出席年会。为最大限度利用好本届年会这一扩大开放和招商引资的平台，筹委会努力扩展辽宁省及对口合作省市企业、大连内外资企业与世界经济论坛会员企业的联系，不断谋求新的合作机遇，依据世界经济论坛拟定的标准，推荐了99家与我省、我市经济发展关联度高的非论坛会员企业，经多方积极沟通和努力，近60家企业最终获得参会资格。

新成果、新产品、新引领、新颜值，展现大连魅力

新成果，两议题被采纳首开分论坛。我市积极参与年会议题和日程设计，提出12项议题3项日程。《中国将如何塑造金融业的未来》和《中国对外国企业采取的新政策》两项议题成为本届年会正式议题，围绕大商所建立全球衍生品期货中心、大连市投资环境和服务外资企业发展案例展开研讨。这也是世界经济论坛首次为大连开设分论坛，大连向达沃斯贡献大连智慧。

新产品，高尖端“大连智造”首次亮相达沃斯会场。我市部分代表国际领先水平的尖端工业科技产品的模型，也将首次亮相达沃斯会场，主要包括全球最大吨位集海上石油生产、加工、存储、输送为一体的大型浮式生产储油船“太阳神松寿”轮，大连船舶重工集团海洋工程有限公司建造的半潜式钻井平台，世界单机功率最大、国内首台具有完全自主知识产权的货运电力机车“和谐号”等。

新引领，“数字大连”登上世界舞台。去年底，大连市夏季达沃斯论坛筹备协调委员会拍摄制作了“数字大连”专题宣传片，并在2019冬季达沃斯年会的会场进行首映，引起广泛关注。该片从数字经济、数字政务、数字社会等3个方面，展示大连数字化建设成果，诠释大连“数字看不见，美好看得见”的内涵。本届夏季达沃斯年会期间，筹委会除在主会场循环播放“数字大连”整体视频片外，还将此片剪辑成3个短视频系列，在机场、中山路沿线、东港商务区等区域导航栏LED屏循环播放，并以手机移动视频终端推送等方式，加大宣传推介力度，向全世界展示“数字大连”的魅力与影响。

新颜值，市容环境焕然一新。为营造整洁优美、规范有序的会议环境，筹委会全力组织动员相关各成员单位扎实开展市容环境保障各项工作，不断打出“组合拳”。实施鲜花摆放、街景绿化工程，做好迎宾路线沿线及主会场周边环境绿化美化。组织开展市容环境综合整治专项活动，整治城市窗口形象，清理违规设置广告、清理卫生死角、清洗道路护栏。开展户外广告牌匾安全隐患专项整治，全面清理整治工地围挡、墙面大型广告、橱窗大字等问题。（徐伯元）

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