探秘达沃斯会场：这可能就是未来的样子

原标题：布置简 技术炫 这可能就是未来的样子

图为国际会议中心一楼大堂休息区。文图/大连新闻传媒集团

2019大连夏季达沃斯年会将于7月1日在大连国际会议中心启幕，会场究竟什么样？昨日下午，记者来到达沃斯会场提前进行了探营。

5G覆盖，AR场景超逼真

今年的夏季达沃斯最与时俱进的变化也是最大的亮点，就是5G网络覆盖与应用展示。在5G智能沙箱体验区，当记者佩戴好VR眼镜，立刻身处“沙漠”当中。

记者身旁有一个沙箱，可以一边任意塑造沙子的形状，结合3D摄影及AR技术，通过5G网络将采集的地形数据传送到云端进行渲染，再回传至本地的高清投影仪设备，实现虚拟与现实叠加的AR场景。“虽然完全进入一个虚拟的世界，但感受自己周边的环境都是真实的，特别逼真！”一位媒体体验者说。

体验区，从另一个角度探讨技术

理解和模仿自然一直是解决人类复杂问题的根本要素，随着人工智能的进步，技术正在学习如何以更精准复杂的方式来解释和模仿人类行为。比如现在每10例手术中就有1例是在机器人的帮助下完成的，这一比例在未来5年将翻一番以上。

在达沃斯年会体验区，“若你的外科医生是个机器人”“数字化模拟”“生物识别镜”等展览或体验，让我们从另一个角度去探讨全新技术性社会的信任问题和随之产生的意外后果。

新领军者村，展现绿色的生机

3楼核心区域“新领军者村”，是嘉宾在参加全会、讨论会等会议后的主要洽谈和交流场所，功能尤为重要。以往新领军者村的主色调是白色的，今年则洋溢着清新的原木色。“在许多区域，我们设计了像大树一样的生机展现，希望给予嘉宾们一份回归自然、低碳环保的感受。”工作人员介绍。

记者了解到，本届年会坚持把绿色办会理念贯穿于绿色会场、绿色设施、绿色搭建、绿色会务、绿色餐饮、绿色交通等各个方面，讲好辽宁故事和大连故事，努力把本届年会办成有新特色、呈现新亮点的国际盛会。（王华 曲琦）

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