5G应用亮相大连夏季达沃斯

原标题：5G应用大连夏季达沃斯年会惊艳绽放

数字化体验区。大连日报记者王华 摄

5G展示区。大连日报记者陈大祥 摄

5G来了！在即将隆重启幕的夏季达沃斯，5G应用的精彩绽放将为与会嘉宾带来全新体验。这样的体验，正是今年夏季达沃斯的魅力所在。

夏季达沃斯之所以高度重视5G应用，是为了更好提供通信保障，同时也是为了充分展现大连信息通信业的发展成果。因此，大连市夏季达沃斯论坛筹备协调委员会及早准备，通信保障组积极组织各基础电信企业开展达沃斯5G场景应用工作。目前，各企业5G网络建设已初战告捷，并在部分营业厅、火车站、地铁等区域实现了5G网络覆盖与应用展示。

达沃斯会场内外尽感扑面而来“5G风”

记者从大连市通信管理局获悉，随着工信部5G商用牌照的发放，国内多个省市已经开展5G布局，抢占5G发展先机。值得自豪的是，我市已位列各通信集团公司5G商用试点城市范围，相关工作也在稳步推进。目前，我市已建成5G基站近300个，5G网络覆盖范围包括大连国际机场，大连火车站，大连北站，青泥洼商圈，西安路商圈，东港国际会议中心，星海广场，国际会议中心至市政府、市委沿线及高新区、金普新区、庄河部分区域。机场、东港、青泥洼、金普新区部分园区、各基础电信企业营业厅等区域均开放了5G演示区。预计到今年年底，我市5G基站建设规模可达近700个。

为向本届夏季达沃斯提供最高端、最先进的通信保障，展现大连信息通信行业发展成果，大连市通信管理局组织基础电信企业除了完成对讲机、固网电话、网络光纤、IT线路保障外，还对主会场、重要酒店、重点路线、交通枢纽和观光景点等区域进行了全面的网络保障部署。完成了重点场所、路线周围基站新建，网络优化，室内分布系统优化。还首次组织各基础电信企业开展达沃斯5G场景应用演示。与会嘉宾不仅可畅享5G服务带来的快捷便利，还可近距离体验5G支持下的全景VR、5G+4K超高清电视等精彩应用。

昨日，记者提前探营夏季达沃斯会场时了解到，3家基础电信企业都已完成达沃斯主场馆东港国际会议中心现场5G展示搭建和最后调测。其中，多个亮点引人瞩目，令人期待。在展示区，移动公司提供的5G混合现实智能沙箱，联通公司提供的5G+360°VR全景直播等项目将精彩亮相；在新领军者村，将有电信公司提供的5G+4K超高清视频展示。5G，让今年的文化晚宴如此与众不同，联通公司将提供5G+机器人群舞表演，移动公司将提供5G+机器人互动表演，而电信公司则将提供5G+360°VR全景直播。

打开新的“高质量发展大门” 大连正主动拥抱5G

为了夏季达沃斯的5G应用，三大企业做了精心的准备与付出——

中国联通大连市分公司相关负责人表示，为保障本届夏季达沃斯顺利进行，特别启动了通信保障专项预案，对主会场、重要酒店、重点路线、交通枢纽和观光景点等区域进行了全面的网络保障部署，并派出由多名通信保障专家组成的会议保障小组进驻会场，提供全天候通信保障。在达沃斯的主、分会场开通了多条高速网络专线，供中外参会嘉宾使用及实时网络直播，开通了数百个固定电话用于会场内的日常通信；对重点交通枢纽和重要会议酒店进行5G网络覆盖；对涉会区域网络进行了周密细致的安全性检查、容量评估和数据备份，并进行了数轮保障性测试。目前，中国联通针对达沃斯会场及周边的5G信号覆盖已全部完成，在正式会议期间将最大程度保证所有涉会基站的安全性和稳定性。还将在会议现场公共区域提供Cloud VR体验、华晨宝马无线全连接、5G+4K高清直播+5G语音通话、5G+AR眼镜人脸识别、5G智能机器人、亚明汽车5G工业互联试点等演示场景。

中国移动大连市分公司相关负责人介绍，大连移动将对夏季达沃斯的主、分会场进行5G信号全覆盖，同时将在现场展示5G场景应用；对大连机场、大连火车站等重要交通枢纽，香格里拉、富丽华等重要酒店进行5G网络覆盖。达沃斯论坛举办期间，将与大连新闻传媒集团合作提供5G网络支持，通过大带宽，低时延的5G网络，实时传输重点新闻内容及直播重要会议场次。

5G仿生机器人将亮相达沃斯现场。在文化晚宴上，中国移动将展出“真人+仿生机器人现场实时模仿秀”。依托高速的5G网络，机器人可与嘉宾互动，演示人员穿戴感应设备，实时控制机器人同步做出相同动作。

中国移动与爱立信合作，将在展示区提供一个别开生面的体验：在现场展示5G与AR、VR完美结合的科技产品“5G混合现实智能沙箱”。体验者可任意塑造沙子的形状，结合3D摄影及AR技术，通过5G网络将采集的地形数据传送到云端进行渲染，再回传至本地的高清投影仪设备，实现虚拟与现实叠加的AR场景。利用5G网络，也能将数据加载到远端的VR虚拟影像中，体验者佩戴VR眼镜即可有“身在其中”的全新体验。爱立信中国区负责相关技术的专家董泽群告诉记者，“5G混合现实智能沙箱”是一款将5G与AR、VR完美结合的行业应用，通过5G网络在现实世界、虚拟世界和用户之间构建起一个互动反馈的信息回路，大幅增强用户体验的真实感，这一技术有广泛的应用前景，包括儿童教育、远程教学、虚拟交互、虚拟漫游等，具有巨大的应用价值。董泽群认为，大连主动拥抱5G应用，让更多行业应用在大连落地生根，将打开一扇新的“高质量发展大门”。

中国电信大连市分公司相关负责人介绍，大连电信将利用5G网络为2019夏季达沃斯保驾护航。大连电信根据5G网络的各个应用场景，在大连市选取数个测试区域，陆续建设开通5G试验网络。品牌宣传区主要包括火车站、大连北站、机场、国际会议中心、体育中心及市区内各营业厅，新型产业孵化区主要集中在金普新区的自贸区、金融产业园及汽车产业园。行业应用主要包括智慧医疗、电力、智能制造等3个方面。

据介绍，大连电信达沃斯现场展示主要分为两部分，一是会场部分，二是晚宴部分。会场部分，通过中国电信天翼高清业务实现5G+4K高清视频播放，宣传片充分展现了城市优势资源和良好的生活环境，集中展示大连城市精神风貌。使用中国电信5G网络，通过华为5G CPE来接收，将5G信号转换成网络信号，测试下载速率可达1100M/S，保证在线直播4K视频清晰无卡顿，充分展现5G网络的高速、平稳特性。晚宴部分,则是360°摄像头取景晚宴现场和海边风景，利用5G大带宽、低时延和高可靠特性，将晚宴现场画面实时回传到展区现场，参观人员可在电信展区通过VR眼镜沉浸式体验晚宴全景实时画面。

4G改变社会，5G改变网络。夏季达沃斯近在咫尺，全方位展现的5G网络场景应用，将为2019夏季达沃斯增光添彩。

为把今年夏季达沃斯办成一届安全、务实、高端、精彩的国际盛会，大连通信业和其他行业一样“很拼很拼”，努力展示大连成果，贡献大连力量。

期待5G应用精彩绽放，为本届夏季达沃斯留下新的记忆。（邵海峰）

(责编：栗翘楚、付长超)