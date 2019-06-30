财经观察：把脉全球化新时代 探寻包容发展新路径

仲夏时节、渤海之滨，2019年大连夏季达沃斯论坛如约而至。7月1日至3日，来自100多个国家的1900余名政商学界和媒体代表聚焦“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”，为在当今世界大变局下应对全球化新挑战、推动全球化新发展把脉寻方，引发广泛关注。

应对全球化新挑战

当今全球经济及地缘政治格局经历重大变革，技术成果不断涌现，环境挑战层出不穷，世界正在步入一个全球化新时代，呼唤更加开放、可持续、包容性发展的新路径，开辟全球合作新模式。

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉说，逆全球化、孤立主义和单边主义与全球化大趋势背道而驰。放眼世界，全球没有一个国家可以孤立存在，全球化大势无人可挡。随着第四次工业革命时代到来，全球产业结构和布局有必要得到进一步优化调整，各国应进一步参与到开放性平台的建设当中。

澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·亨德里施克说，全球化目前面临的主要挑战之一是不平等问题，包括国家之间和国家内部的不均衡，应促进发展中国家更好地融入全球化进程中，令全球化更可持续地发展。

菲律宾黎刹大学系统政治学院院长梅达多·邦比塔认为，坚定走全球化道路、提升全球领导与治理能力，是解决当前全球化发展失衡、失序的一剂良方。

澳大利亚国立大学经济研究所高级讲师陈益卷说，在全球化进程中，应在多边框架下，考虑到各个国家、各个阶层的发展需求，从长远来看，对世界各国都应能产生有利的影响。

英国杜伦大学金融学首席教授、中国发展研究院执行院长郭杰说，为应对数字贸易时代到来，各国需做好软硬基础设施建设，保障人力资源投资，加强知识产权保护，完善贸易政策和规制框架。

搭建开放包容平台

经过12年的发展，夏季达沃斯论坛已成为全球首屈一指的盛会，为在当今力量多极化、理念多元化的世界中开展交流提供了绝佳平台。本届论坛重点探讨如何打造以科技为导向、更可持续和更具包容性的合作体系，世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布如此描述。

据悉，本届论坛期间将召开约200场会议和研讨会，并将发布一系列研究报告和声明。世界经济论坛大中华区首席代表艾德维说：“我们将汇聚世界顶尖创新者，共同制定富有创意的解决方案和独具特色的合作关系，携手应对人类社会面临的共同挑战。”

邦比塔说，本届论坛探讨的议程，正是集中于新技术革新时代下经贸等领域的自由往来，探讨加强国际合作。“我希望这次论坛能聚焦更多经济平等与社会治理方面的讨论，广大政经界、学术界参会者为打造更加公正合理、开放共赢的合作模式献计献策，解决长期以来全球治理方面的顽疾。”

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，期待本次夏季达沃斯论坛能够挖掘更多商机和渠道，让更多普通民众能够参与全球化，分享全球化成果，成为全球化的支持者。同时也希望有更多国家，尤其作为世界经济增长重要引擎的新兴市场国家，成为全球化的引领者。

澳大利亚华人金融专家协会会长曾毅说，夏季达沃斯论坛的召开将为各方搭建开放包容的讨论平台，各国应加强沟通协作，继续维护和共建开放型世界经济，推动全球化朝着合作共赢的方向发展。

聚焦共赢的中国方案

今年是新中国成立70周年，也是中国与世界经济论坛合作40周年。中国与达沃斯的联系日益紧密，中国理念备受瞩目。中国倡导的构建人类命运共同体理念，为推动更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化提供丰富的思想给养，成为破解全球治理难题、开启全球化新时代的一把新钥匙。其中，“一带一路”倡议作为这一理念的重要实践受到国际社会的广泛关注。

亨德里施克说，“一带一路”倡议是一种非常好的全球化新形式，促使分配更加合理。从基建开始，随后是技术、资金等，让其他国家和地区可以分享全球化成果。目前，中国已在非洲开展“一带一路”相关项目，并积极与欧洲国家展开合作，为全球化作出了实实在在的贡献。

在邦比塔看来，自“一带一路”倡议提出，特别是今年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办以来，响应者与参与者日益看到这一倡议在推动区域乃至全球互联互通方面至关重要的作用。“共建‘一带一路’体现出中国作为大国的担当，”邦比塔说，“这一倡议定将产生巨大的地区和全球性影响。”

世界期待更多中国主张。艾德维说，当前全球不稳定不确定因素增多，世界各方期待倾听中国声音，与中国深入对话。

汤之敏说，期待本次论坛能够展现更多中国在加速新旧动能转换、产业升级、消费升级等方面为世界贸易和投资带来的新机遇，以及为改进全球治理体系提供的中国方案。（记者：康逸；参与记者：白旭、郭阳、陈家宝、田明、耿学鹏、郑昕、杨柯、王慧慧）

(责编：栗翘楚、付长超)