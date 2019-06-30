大连公安多举措“护航”达沃斯

“夏季达沃斯年会第7次在大连举办，警方的安全保卫工作正在有序和严密进行中，让中外来宾在大连开一个安全、放心的夏季达沃斯年会，是安全保卫工作的首要目标。”大连市公安局达沃斯年会安保相关负责人向记者介绍说。

据了解，公安机关近日开展了治安大巡逻；多次进行地毯式的安全检查；全面制定住地、铁路、机场迎送、会场、参观游览、突发事件处置、反恐防暴等多项安保工作方案；对重点对象排摸控制；深入开展扫黑除恶专项斗争；对危爆物品、交通、消防等安全大检查，加强交通管理。

据了解，6月29日起，大连警方启动社会面巡控一级勤务，全市公安机关，多警联动、强化举措、连续作战，形成了全警大巡逻的态势。每日出动1700余名专业巡逻警力，100余辆巡逻车。全市73支巡特警直属巡逻队重点巡控90个应急响应处置圈。在全市划分了63个A、B、C级重点部位，每日开展重点巡控。

整合巡防队员、派出所民警和辅警，对全市150条社区巡逻线路开展夜间巡逻。全市封控网络共启动83个站点。同时大连市公安局还建立了“环核心圈”社会面巡控安保防线，新增4个车巡重点部位、6处“环核心圈”社会面步巡重点部位，全面提高社会面见警率，强化社会面治安管控，最大限度挤压违法犯罪空间。

此外，大连公安在日常机检的基础上，年会期间将增加人工检查，提高乘客受检率，坚决防止管制刀具、爆炸物品及剧毒、放射性等危险品进入站内，最大限度提升地铁安检力度和等级；依托移动警务通终端，对可疑人员和车辆认真盘查，及时发现逃犯、吸毒人员、被盗抢机动车等。（新华网大连6月30日电 记者白涌泉）

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