夏季达沃斯国际化特征明显 新兴技术集体亮相

2019大连夏季达沃斯将进行哪些思想碰撞，又将为世界贡献哪些新鲜血液呢？事实上，在13年历史中本届年会的国际化特征最明显，70％与会者来自大中华区以外的地区，年会将聚焦4大议题，十大新兴技术将亮相，同时将发布2019技术先锋榜单。

我们正在进入全球化的新时期

本届年会将围绕“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”这一主题展开探讨，激励与会领袖探寻新的战略模式，应对全球环境挑战、区域竞争、经济差距问题以及技术变革。

“我们正在进入全球化的一个新时期，我们称之为全球化4.0。第四次工业革命将塑造未来的全球合作。在大连的新领军者年会上，我们将寻求确保未来是以人为本的，具备包容性和可持续的解决方案。”世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）说。

最新的颠覆性技术和中国的创新生态构成了年会议程“实现技术领导力”议题的主要内容，相关场次的会议包括“推广战略性技术”、“技术权力竞争”和“负责任地使用5G”等。“保持经济领导力”是年会议程的第二大议题，为年会提供了宏观背景，相关场次的会议包括“中国经济前景展望”、“超越贸易战”和“聚焦东盟：青年和就业前景”等。

年会议程第三大议题“提升负责任领导力”将重点探讨提升经济包容性和可持续性所需采取的行动举措，相关场次的会议包括“气候变化：下一场金融危机？”、“反思资本主义”和“如何对跨国企业征税”等。

年会议程第四大议题“培育灵活行业领导力”旨在帮助商业领袖和政策制定者充分利用技术的颠覆性力量，维持在第四次工业革命时代的竞争力。相关场次的会议包括“有机增长还可行吗？”、“更智慧的产业政策”和“加快推进清洁技术转型”等。

本届年会国际化特征最明显

据悉，国务院总理李克强将于7月1日至2日出席2019大连夏季达沃斯。同时，科技部部长王志刚、国务院国资委主任郝鹏、国家市场监督管理总局局长肖亚庆、海关总署副署长邹志武、辽宁省省长唐一军、河北省省长许勤也将出席本届年会。

其他重要嘉宾还包括，1000余位商业领袖，其中包括100位最振奋人心、最具创新力的初创企业的创始人和首席执行官、文化艺术、学术界和媒体界的代表。参会的论坛社区代表包括300多位社会企业家、全球杰出青年和全球青年领袖。

世界经济论坛表示，在新领军者年会13年的发展历史上，本届年会的国际化特征最为明显，70％的参会者来自大中华区以外的地区。另外，超过120个国家的与会代表中，超过25％是女性。至少有来自世界各地130余位学界领袖参会。“十三年来，新领军者年会已经发展成为领先的国际峰会，致力于推动各个地区、各个国家和各个行业下一代领袖之间的战略合作。今年，我们将汇聚世界顶尖创新者，共同制定富有创意的解决方案和独具特色的合作关系，携手应对人类社会面临的共同挑战，”世界经济论坛大中华区首席代表艾德维（David Aikman）表示。

在此前的发布会上，大连市人民政府副市长靳国卫则表示：“今年是新中国成立70周年，也是大连实现全面振兴、全方位振兴的关键之年。本届年会在大连召开，不仅将向世界展示我国发展成就，分享中国经验，阐述中国方案，同时也将全面展现新时代大连的城市精神、组织能力和服务水准，进一步提升大连市的国际知名度、美誉度和对外开放水平。大连将不辱使命、不负重托，搭好平台载体、做好服务保障，确保把本次年会办成一届精彩难忘、圆满成功的国际盛会。”

十大新兴技术、技术先锋亮相

据悉，除了200场会议和研讨会外，世界经济论坛也将在大连夏季达沃斯年会期间发布一系列重要的研究报告和其他声明，其中最令人关注的包括十大新兴技术、2019年度技术先锋、年度青年科学家等重要信息。

世界经济论坛专家网络将再次发布十大突破性技术预测，这份榜单备受期待，这些技术有望改变世界。同时，论坛将宣布2019年度技术先锋榜单。这些企业都处于发展的早期阶段，但都设计、开发和部署了改变世界的创新成果和技术。在2019年度青年科学家方面，今年，21位青年科技精英将加入论坛青年科学家社区。

此外，年会还将发布激励安全、负责任的创新。论坛网络安全中心将发布这一新的评估工具，帮助技术投资者识别网络攻击风险很高的领域。

同时，本届年会还重点关注到心理健康领域，论坛全球未来理事会神经科技议题组重点指出了技术在解决心理健康问题中的作用、技术最能够改善心理健康的领域，以及政府、决策者和健康行业领导者须有的伦理考量。（王博文）

(责编：栗翘楚、杨曦)