“七次牵手” 夏季达沃斯为大连带来了怎样的影响？

图为夏季达沃斯举办地大连国际会议中心。 杨毅 摄

2019年世界经济论坛新领军者年会(夏季达沃斯论坛)将于7月1日在大连举行。十一年里七次“牵手”，夏季达沃斯为大连带来了怎样的影响？

世界经济论坛自2007年首次“牵手”中国，迄今为止，夏季达沃斯与大连七次牵手，分别以“变化中的力量平衡”“重振增长”“关注增长质量，掌控经济格局”“创新：势在必行”“描绘增长新蓝图”“在第四次工业革命中实现包容性增长”“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”为主题，架起了一座中国与全球精英对话交流的桥梁，也让大连一次次清晰触摸到世界经济变动的脉络。

图为大连玉洋集团育苗基地工人正在采捕自主培育的新品种“斑马哈”。 杨毅 摄

融入全球化 搭建同世界交流平台

夏季达沃斯论坛为大连融入经济全球化、进一步提升对外开放水平创造了难得的机遇。借助这一与世界交流沟通的平台，企业家、政府官员培养了与国际社会对话的能力。

2007年9月，首届夏季达沃斯论坛首次在大连举行。第一次结缘，大连更多地是在展示和探索，夏季达沃斯也一样。彼时的大连已发展为一座在经济发展、科技创新、环境保护等方面创立了国际标准的城市，极具环境变化时具备的转换性和创新力。达沃斯的出现，让大连得以更加开放的姿态融入世界。

仔细梳理论坛中迸发的新观点，不难看到，自2007年夏季达沃斯之后，很多新名词、新思路已内化于大连发展构想之中，诸如“互联网”“新兴产业”“智慧城市”“机制改革”“大数据”等。从2007年至今的大连政府工作报告，可以发现与达沃斯论坛的相关内容已有具体的体现。

正如大连市常务副市长卢林在接受媒体采访时说，达沃斯为大连打开了一条通向世界的道路，夏季达沃斯论坛是大连了解世界经济潮流变化、把握发展趋势的重要窗口。

亦如《世界是平的》作者弗里德曼在书中写道：“大连给人留下了深刻的印象，这里有宽阔的林荫大道、美丽的绿化带、众多的科研院校和广阔的软件园区，这里毫不逊色于硅谷。”

在大连玉洋集团董事长于志洋看来，夏季达沃斯年会对于加快民营企业的成长非常有益。于志洋说，“通过达沃斯，可以让世界认识大连庄河，让世界了解大连海鲜。”于志洋告诉记者，年会期间，他还会与各地企业家交流，寻找新的合作机遇。

墙内开花墙外香。十一年，达沃斯论坛已成为大连永不落幕的“城市推介会”。大连通过夏季达沃斯正追逐全球经济发展趋势，从技术革新和技术进步上正快步融入世界发展的洪流，其发展格局逐步朝着与世界接轨的方向迈进。

图为欧力士集团中国区董事长刘国平接受媒体采访。 杨毅 摄

“引凤来巢”拓展外商投资新机遇

如果说第一次举办夏季达沃斯年会是大连迈上国际舞台的里程碑，那么此后多次借力达沃斯，便是达沃斯为这座城市带来了实实在在的“投资红利”。

根据大连市商务局提供的数据显示，首届夏季达沃斯举办之后，平均每45天就有一家世界500强企业入驻大连。2013年，大连市推在参加年会的代表中筛选出1000余名目标客户，成功对接了项目渠道；2015年，大连市共签约13个投资合作项目，投资方涉及美国、日本、意大利、波兰、中国香港等多个国家和地区的达沃斯会员企业；2017年，共计25个项目在达沃斯年会期间签约。而今年夏季达沃斯论坛期间，大连市还将举办项目签约、高层会见、宣传推介、外企新政沙龙等活动，目前已有13个内外资项目确认签约。其中外资项目8个，投资总额2.6亿美元。

世界500强日本欧力士集团就是通过大连夏季达沃斯与大连结缘。2009年大连夏季达沃斯年会上，欧力士集团敏锐地看到了中国的发展前景，以及大连这座港口城市在中国未来发展中的重要地位，果断决定在这里投资。2009年12月，欧力士集团在大连设立中国区总部，从此，欧力士以近10年的时间开启了对大连营商环境行走的点赞。

针对欧力士这样的巨头，辽宁省、大连市政府也本着“一企一策”原则，分别给予很大关注与支持，大连市政府专门委派市政府秘书长作为欧力士“服务管家”。欧力士集团中国区董事长刘国平说，“从商谈投资事宜开始至今，大连市政府对我们作出的承诺全部兑现，这也使得我们之间的合作越来越好！”刘国平表示，2008年以来，尽管世界经济面临结构调整，但集团在2009年选择将总部落户大连。10年后，总投资36亿元的欧力士中国总部大厦正在东港商务区加紧建设，将打造聚集国际大型金融机构、辐射东北亚的综合金融服务中心。

审时夺度，乘势而为。如今的大连正借力达沃斯形成对外经贸交流合作的强大磁场，吸引了众多外资企业来此投资兴业。

图为今年大连选拔出的8名达沃斯市民代表。 杨熙良 摄

打响品牌 秀出城市靓丽新名片

从白雪皑皑的瑞士小镇，到面朝大海的滨海之都。可以说，达沃斯与大连的七次牵手，让大连站在了世界的舞台上，大连与世界亦相互“看见”。

在大连市主城区，从大连火车站到港湾广场、从中山路到东港商务区，各式与国际化接轨的城市雕塑，处处体现着达沃斯元素，随处可见的城市展板上，中英双语热情问候着国内外友人。“让我的微笑成为达沃斯最好的名片！”在达沃斯会场，500名志愿者整装待发迎接着四海宾朋。

求木之长者，必固其根本。十一年来，达沃斯在大连市民的眼中，原本浓浓的神秘面纱被渐渐褪去，甚至，越来越多的市民开始走进达沃斯。自2013年起，首届大连达沃斯“市民走进达沃斯”活动与民众见面，随后每两年定期举行，至今共有26名“市民代表”走进夏季达沃斯论坛，市民走进达沃斯活动已成为夏季达沃斯论坛的一个亮点，成为大连生活文化的一大品牌，达沃斯这个“高大上”的国际经济论坛已走进寻常百姓家。

达沃斯市民代表张敬轩在大连生活了20年，他创建的世界音乐文化博物馆为大连演奏了悦耳动听的音乐，为大连市民提供了提高艺术素养的场地。“我很感恩大连这座城市，希望以市民代表的身份，将大连的精神风貌展现给来参加论坛的世界友人，也希望将达沃斯的内核传递给更多普通老百姓。”

正如张敬轩一样，更多的普通大连人正在更加了解达沃斯，甚至参与达沃斯，持续推动达沃斯在大连这座城市中的影响力。在达沃斯这个国际舞台上，普通的大连人正充分展示着这座城市与人的文明、文化、智慧和美丽的形象。

7月1日，夏季达沃斯论坛将带着“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”的主题第七次在大连举办。带着对新时代的展望，有理由期待，今年的大连夏季达沃斯论坛将会更加精彩。（记者杨毅）

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